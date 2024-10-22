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Aliağa Limanı'na Rüşvet Operasyonu: 32 Gözaltı

Aliağa Limanı'na Rüşvet Operasyonu: 32 Gözaltı
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İzmir merkezli düzenlenen rüşvet operasyonunda, Aliağa Limanı'nda görev yapan memurlar ve acente çalışanları dahil 32 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR merkezli 4 ilde gerçekleşen ' Aliağa Limanı'na rüşvet operasyonda, 32 şüpheli gözaltına alındı.

Aliağa Limanı'na gemi giriş ve çıkışlarında eksiklikleri görmezden gelip, görevi kötüye kullandığı öne sürülen şüphelilere yönelik şikayetler üzerine, polis çalışma başlattı. Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, hazırlıklarını tamamlayıp, bu sabah harekete geçti. İzmir merkezli Mardin, Manisa ve Tokat illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda Aliağa Limanı'nda görev yapan memurlar ve acente çalışanlarının da aralarında yer aldığı 32 şüpheli gözaltına alındı. Aliağa KOM Büro Amirliği'ne götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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