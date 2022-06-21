Ali Mahir Başarır: "22 Milyar TL Kira Bedeli 2043 Yılına Ertelenmiş. Ne Olur Söyleyin Bu Ülke Bu Kadar Zengin Mi?"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cengiz ve Kalyon şirketlerinden oluşan İga'nın, 2018, 2019, 2020 yıllarına ait Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne (DHMİ) ödemesi gereken toplam 1 milyar 195 milyon euroluk kira bedelinin yapılan ek protokolle 2043 yılına ertelenmesini eleştirerek, "Bugün 22 milyar TL 2043 yılına ertelenmiş. Ne olur söyleyin bu ülke bu kadar zengin mi?" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bugün TBMM KİT Komisyonu'nda Cengiz ve Kalyon şirketlerinden oluşan İga'nın Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne (DHMİ) ödemesi gereken toplam 1 milyar 195 milyon Euro'luk kira bedelinin yapılan ek protokolle 2043 yılına ertelenmesini eleştirdi. Başarır, şunları söyledi:

"Geçen hafta elimize geçen belgeler bizi oldukça üzdü. Biliyorsunuz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik açıdan en sıkıntılı dönemlerinden birini yaşıyoruz. Milyonlarca insan icrada. Birçok çiftçinin, esnafın banka kredileri ertelenmiyor. Covid döneminde ısrarla söyledik, garanti vermiş olduğumuz otoyollardan, köprülerden araç geçmiyor ve öngörülmeyen bir durum var. Gelin 'bu garantilere indirim yapılsın, ortadan kaldırılsın' dedik ancak kuruşu kuruşuna parayı aldılar. Yapmış olduğunuz bu protokolle, İstanbul Havaalanı'nın 2019, 2020 ve 2021 kira bedelleri 1 milyar 195 milyon euro tutuyor. Bu kira bedelleri 2043 yılına kadar ertelendi bakın. Sayın bakan pandemi sürecinde yani 2020 Mart'ta 'belki bir süre mücbir sebep dolayısıyla kiraları erteleyebiliriz' dedi ancak bu protokol 2018 yılında yapılmış sayın genel müdür. Ne hakla kimin parasını, ne için ertelediğinizi ben milletim adına öğrenmek istiyorum sayın genel müdür. Gerçekten bu kadar paramız varsa neden ek bütçe için Meclis'te Plan ve Bütçe Komisyonu perşembe günü toplanıyor?

"CENGİZ VE KALYON ŞİRKETLERİNİN ORTAKLIĞI. YANİ DEVLETLE İSTANBUL HAVALİMANI'NIN İŞLETMESİNİ ALAN ŞİRKET, İHALEYE GİREN ŞİRKET"

İga nedir? Cengiz ve Kalyon şirketlerinin ortaklığı. Yani devletle İstanbul Havalimanı'nın işletmesini alan şirket, ihaleye giren şirket. Siz İga'da İcra Kurulu Başkanlığı yaptınız mı? Siz şimdi DHMİ'de genel müdürlük görevini yürütüyorsunuz.

"EK PROTOKOLE İMZA ATIYOR OĞLUNU İga'DA İŞE SOKUYOR!"

Kim bu genel müdür? Funda Ocak. Bu hanımefendi ilk olarak bu erteleme protokolünü imzalıyor. Sonra oğlu İga'da üst düzey yönetici olarak işe giriyor ve bu kadın emekli olduktan sonra bununla da yetinmeyerek danışmanlık şirketi kuruyor. Sabiha Gökçen'den bu şirketlere kadar büyük miktarda faturalar kesiyor. Yani 84 milyonun hakkını koruyacak genel müdürün bu işlerle ne işi olur? Bakın, ben sizi suçlamak istemiyorum ancak İga'da icra kurulu başkanı olan bir kişinin daha sonra DHMİ'de genel müdür olması ne kadar etik? Sözleşmeyi yapan iki taraf da aynı. Bunu sormak 84 milyonun adına benim hakkım. Bu insanların, bu halkın hakkını kim savunacak? 22 milyar TL ertelenmiş. Funda Hanım'ın oğlu orada yönetici, siz eski icra kurulu başkanı olarak buradasınız.

"22 MİLYAR TL ERTELENMİŞ"

Cengiz, Kalyon İnşaat devleti beraber mi yönetiyor? Sayın Genel Müdür, siz 24 Temmuz 2019 Cumhurbaşkanlığı kararıyla atandınız. Ben bunu doğru bulmuyorum, ben size hakaret etmek için söylemiyorum bunu ama bunlar yanlış. Orada tarafsız, gerçekten DHMİ'de yetişen biri olsa belki İGA ile ters düşecek. Siz İGA ile ne kadar kötü olabilirsiniz? Ne kadar ters düşebilirsiniz? Siz İGA'ya nerede hayır diyebilirsiniz? Oranın icra kurulu başkanıydınız, şimdi DHMİ'nin genel müdürüsünüz. Bugün 22 milyar TL 2043 yılına ertelenmiş. Ne olur söyleyin bu kadar zengin miyiz? O zaman niye ek bütçe geliyor?

"VER İHALEYİ İGA'YA, ONUN İCRA BAŞKANINI DHMİ'YE GENEL MÜDÜR YAP. NE GÜZEL DÜNYA BU"

Ben isterdim ki buraya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı gelsin. Onlar cevap versin bunlara. Eminim sizlere de bir yerlerden talimat geliyor. Ben bu talimatları veren insanlarla muhatap olmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Ver ihaleyi Cengiz'e, onun icra başkanını DHMİ'ye genel müdür yap. Sonra 22 milyarı ertele. Ne güzel dünya bu."

ANKA / Güncel