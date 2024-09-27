Ali Çalgan Çorum Valiliği Görevine Başladı

Valiler Kararnamesi ile Çorum Valiliğine atanan Ali Çalgan, görevine başladı.

Vali Çalgan'ı Valilik bahçesinde kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile çalışanlar karşıladı.

Karşılama töreninin ardından Çalgan, makamına geçti.

Çalgan, gazetecilere, Çorum'a vali olarak atanmaktan onur duyduğunu söyledi.

Çorum'un 7 bin yıllık geçmişi olan, Türkiye'ye her anlamda müspet katkı sağlayan kadim bir şehir olduğunu vurgulayan Çalgan, "Bu kadim şehirde hemşehrilerime en iyi şekilde hizmet edebilmek için gece gündüz demeden arkadaşlarımızla beraber çalışacağız. Köklü tarihi, zengin kültürel mirasıyla ülkemizin çok önemli merkezlerinden birisi Çorum. Hititler'den Osmanlı'ya kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapan bu şehir, Anadolu'nun kalbinde adeta tarih hazinesi olarak durmaktadır. Çorum sadece geçmişteki bu şöhretiyle değil, tarımda, sanayide ülkemizin yükselen değerlerinden bir tanesidir. Bu da bizim en çok memnun olduğumuz, bugün ve geleceğe dair ümitvar olduğumuz bir durum." dedi.

Çorum'un potansiyelini daha ileri taşımanın, kentin kalkınmasına katkıda bulunmanın en önemli sorumluluğu olduğuna dikkati çeken Çalgan, Çorum'un her alanda gelişmesi için çalışacaklarını dile getirdi.

Çorum'un beşeri sermayesinin üst düzeyde olduğunu, bundan istifade edeceğinin altını çizen Çalgan, şehrin sanayi ve tarımsal üretim kapasitesini artırmayı, eğitim ve sağlıkta hizmet kalitesi yükseltmeyi hedeflediğini belirtti.

Çorum'un kardeşlik ve dayanışma kültürüyle öne çıktığını, her fikirden, her akımdan insanın kardeşçe yaşadığı bir şehir olduğunu anlatan Çalgan, "Bu yönüyle Türkiye'ye geçmişte çok büyük katkı verdi. Bugün de Türkiye'nin güçlü yapısına katkılarda bulunmuş olan şehrimizde, bu güçlü birlikteliğimizi koruyarak geliştirerek ileriye taşımak istiyoruz." diye konuştu.

Atamanın ardından Çorum ile ilgili öğrendiklerinin kendisini çok sevindirdiğine işaret eden Çalgan, şöyle devam etti:

"Çorum'un algının çok ötesinde bir yer, çok gelişmiş bir şehir olduğunu duydum ve çok mutlu oldum. Sanayimizin iyi bir altyapısı var. Özellikle küçük ve orta ölçekli sanayinin gelişmesi, şehrimize yeni yatırımların, fabrikaların kazandırılması için yerli dinamiklerle, sanayicilerimizle iş birliği yaparak inşallah bir çıta daha yukarıya çıkarmaya çalışacağız. Turizmde yapacağımız tanıtımlarla, sadece ülkemizden vatandaşlarımızın ziyaret ettiği bir yer olmaktan çıkarıp dünyadan gelen misafirlere de ev sahipliği yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Turizm potansiyelimizin çok altında, bundan istifade ettiğimiz değerlendiriyorum."

Vatandaşların taleplerine hızlı ve etkin şekilde cevap verileceğini vurgulayan Çalgan, şunları kaydetti:

"Her zaman hukukun üstünlüğü adalet, şeffaflık ve katılımcılık ilkelerini esas alacağız. Tüm hemşehrilerimizin huzur ve güven içinde yaşaması için emniyet ve asayiş hizmetlerini en üst düzeyde tutacağız. Çorum halkının güvenini boşa çıkarmamak için var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyorum. Kapımız her zaman sizlere açık olacaktır. Çorum'un geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz. Bu hedefe ulaşma yolunda hemşehrilerimden dua, destek ve hoşgörü talep ediyorum."???????