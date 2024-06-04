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Bizzat Putin davet etti! Ali Babacan, Rusya'daki Ekonomi Forumu'na katılacak

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Rusya'daki St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak katılacak.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 5-8 Haziran günlerinde Rusya'daki St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na katılacak. Babacan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açılışını yapacağı ve 15 bin kişinin katılacağı foruma Putin tarafından davet edildi.

Diğer taraftan forumda hükümeti temsilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yer alacak.

YUNANİSTAN VE ÇİN'E DE GİTMİŞTİ

Mayıs ayının ortalarında Yunanistan'ın başkenti Atina'da dış politika konulu toplantıya davet edilen Babacan, geçen hafta da hazine bakanları, merkez bankası başkanları, CEO ve akademisyenlerin katıldığı toplantı için gittiği Çin'de ekonomi konuşmuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel

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