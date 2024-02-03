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Ali Babacan: Merkez Bankası Başkanını değiştirmekle olmaz, asıl bir kişiyi değiştirmek lazım

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifasına ilişkin ekonomiye dair eleştirilerde bulundu. Babacan, enflasyonun çözülmediğini ve asıl değişmesi gerekenin başka bir kişi olduğunu belirtti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifasına ilişkin; "Bunlar maalesef ekonominin kontrolünü ellerinden kaçırdılar. Bilenler ile çalışmıyorlar. Zaten kendisi bilmiyor. Yanlış talimatlar veriyor. Enflasyon patladı gitti memlekette, farkındayız. Merkez Bankası'nın başkanlarından biri gidiyor biri geliyor. Ama enflasyon çözülmüyor. Merkez Bankası'nın başkanını değiştirmekle olmuyor; asıl bir kişiyi değiştirmek lazım. Mesele o..." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Beykoz'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Bir simitçi Babacan'ın soruları üzerine "Simit şu anda 12 lira. Beyaz peynir 200-250 lira" dedi. Babacan ise "Dün akşam Merkez Bankası'nın başkanını yine değiştirdiler. Ama asıl değişmesi gereken bir kişi var, o değişmediği sürece düzelmiyor" dedi. Simitçi ise "Nasıl değiştireceğiz" diye yanıt verdi. Babacan, "Sandıkla oylarımız ile değiştireceğiz" karşılığını verdi. Simitçi "Bu insanlara, bu ülkeye yazık. Çocuğumuza doğru düzgün ekmek götüremiyoruz. Ne olacak bizim halimiz" diye dert yandı.

Babacan da dün Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifasına ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bunlar maalesef ekonominin kontrolünü ellerinden kaçırdılar. Bilenler ile çalışmıyorlar. Zaten kendisi bilmiyor. Yanlış talimatlar veriyor. Enflasyon patladı gitti memlekette, farkındayız. Merkez Bankası'nın başkanlarından biri gidiyor biri geliyor. Ama enflasyon çözülmüyor. Merkez Bankası'nın başkanını değiştirmekle olmuyor; asıl bir kişiyi değiştirmek lazım. Mesele o..."

Kaynak: ANKA / Güncel

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