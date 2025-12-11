Deva Partisi Genel Başkanı Babacan'dan Faiz Kararı Yorumu: "Adalet Olmazsa, Şeffaflık Olmazsa, Liyakat Olmazsa Ekonomi Olmaz"

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası'nın politika faiz oranının 150 baz puan düşürmesine ilişkin, "2023 seçimlerinden bu yana tam iki buçuk yıl geçti. Faiz de enflasyon da hala yüzde 30'un üzerinde. O günden bu yana enflasyonla mücadele adına yaptıkları yüksek faiz, yüksek vergi ve baskılanan ücretler ile maaşlardan ibaret" dedi.

Babacan, bugün açıklanan Merkez Bankası faiz kararıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Babacan, şunları kaydetti:

"2023 seçimlerinden bu yana tam iki buçuk yıl geçti. Faiz de enflasyon da hala yüzde 30'un üzerinde. O günden bu yana enflasyonla mücadele adına yaptıkları yüksek faiz, yüksek vergi ve baskılanan ücretler ile maaşlardan ibaret. Halkımızın feryadı büyük: Geçinemiyoruz. Hep söyledik, söyleyeceğiz; adalet olmazsa, şeffaflık olmazsa, liyakat olmazsa ekonomi olmaz."