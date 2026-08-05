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Avrupa'da sıcak hava dalgaları Çinli klima üreticilerine talebi artırdı

Avrupa'da sıcak hava dalgaları Çinli klima üreticilerine talebi artırdı
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Avrupa'da bu yaz yaşanan rekor sıcak hava dalgaları, uygun fiyatlı ve enerji verimli klimalara olan talebi artırdı. Çinli beyaz eşya devi Haier, Avrupa'dan gelen siparişlerdeki ciddi artış üzerine üretim planlarını yeniden düzenleyerek klima üretimini artırdı.

QİNGDAO, 5 Ağustos (Xinhua) -- Avrupa'da bu yaz benzeri görülmemiş sıcak hava dalgaları etkili olurken, uygun fiyatlı ve enerji verimliliği yüksek klimalara olan talepte artış yaşanıyor.

Küresel çapta tanınan beyaz eşya üreticisi Çinli Haier, Avrupa'dan gelen siparişlerde ciddi bir artış yaşadı. Avrupa pazarına yönelik üretim planlarını yeniden düzenleyen şirket, uluslararası pazarın talebini karşılamak için klima üretimini artırdı.

Kaynak: Xinhua
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