Hainan, küresel turizm ve tüketim destinasyonu için hedeflerini büyütüyor





HAİKOU, 14 Ağustos (Xinhua) -- Hainan Serbest Ticaret Limanı'na ev sahipliği yapan Çin'in güneyindeki Hainan eyaleti, uluslararası turizm ve tüketimde dünya çapında bir destinasyon oluşturmak için çalışmalarını hızlandırıyor. Eyalet, kendine has özellikleriyle öne çıkan turizm odaklı tüketim ekonomisinde yüksek kaliteli kalkınma için yeni bir yol arayışını sürdürüyor.

Hainan'ın 2030 yılına kadar yıllık 154 milyon yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlayarak yaklaşık 363 milyar yuan (yaklaşık 53,83 milyar ABD doları) turizm geliri elde etmesi öngörülüyor.

Kaynak: Xinhua