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Çin'de güneş enerjisi ilk kez kömürü geçti

Çin'de güneş enerjisi ilk kez kömürü geçti
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Çin'de kurulu fotovoltaik enerji kapasitesi, ilk kez kömür yakıtlı elektrik kapasitesini aşarak ülkenin en büyük elektrik üretim kaynağı haline geldi. Ulusal Enerji İdaresi verilerine göre, temmuz sonu itibarıyla güneş enerjisi kapasitesi 1,286 milyar kilovata ulaştı.

BEİJİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kurulu fotovoltaik enerji kapasitesi ilk kez kömür yakıtlı elektrik kapasitesini aşarak, kurulu kapasite bakımından ülkenin en büyük elektrik üretim kaynağı oldu.

Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin salı günü açıkladığı verilere göre, ülkenin kurulu fotovoltaik enerji kapasitesi temmuz sonu itibarıyla 1,286 milyar kilovata ulaştı.

Kaynak: Xinhua
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