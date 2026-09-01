Çin'de güneş enerjisi ilk kez kömürü geçti

BEİJİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kurulu fotovoltaik enerji kapasitesi ilk kez kömür yakıtlı elektrik kapasitesini aşarak, kurulu kapasite bakımından ülkenin en büyük elektrik üretim kaynağı oldu.

Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin salı günü açıkladığı verilere göre, ülkenin kurulu fotovoltaik enerji kapasitesi temmuz sonu itibarıyla 1,286 milyar kilovata ulaştı.

Kaynak: Xinhua