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Shenzhen, APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı için 100 Günlük Geri Sayıma Başladı

Shenzhen, APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı için 100 Günlük Geri Sayıma Başladı
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Çin'in güneyindeki Shenzhen kenti, 33. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'na ev sahipliği yapmak üzere 100 günlük geri sayımı başlattı. Kent genelinde tanıtım panoları, açık hava afişleri, süslemeler ve enstalasyonlarla etkinlik atmosferi oluşturuldu.

SHENZHEN, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kenti, pazartesi günü 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı için 100 günlük geri sayımı başlattı. Kentin çeşitli noktaları, etkinlik kapsamında tanıtım panoları, açık hava afişleri, süslemeler ve enstalasyonlarla donatıldı.

Kaynak: Xinhua
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