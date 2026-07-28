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9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na 100 gün kala Shanghai'da etkinlikler düzenlendi

9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na 100 gün kala Shanghai'da etkinlikler düzenlendi
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9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın 100 günlük geri sayımı kapsamında, Shanghai'daki Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde basın toplantısı, tanıtım etkinliği ve 10. fuarın imza töreni gibi bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Fuar, 5-10 Kasım tarihlerinde düzenlenecektir.

SHANGHAİ, 28 Temmuz (Xinhua) -- 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı için 100 günlük geri sayım kapsamında pazartesi günü Shanghai'daki Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde basın toplantısı, tanıtım etkinliği ve 10. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın imza törenini içeren bir dizi etkinlik düzenlendi.

Fuar, 5-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.

Kaynak: Xinhua
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