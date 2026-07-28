9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na 100 gün kala Shanghai'da etkinlikler düzenlendi

SHANGHAİ, 28 Temmuz (Xinhua) -- 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı için 100 günlük geri sayım kapsamında pazartesi günü Shanghai'daki Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde basın toplantısı, tanıtım etkinliği ve 10. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın imza törenini içeren bir dizi etkinlik düzenlendi.

Fuar, 5-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.

Kaynak: Xinhua