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Alaşehir'de çiftlere evlilik öncesi eğitim

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' kapsamında düzenlenen eğitimde gençlere evlilik becerileri ve faizsiz kredi desteği hakkında bilgi verildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında eğitim düzenlendi.

Kaymakamlıktaki toplantı salonundaki programda, Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programı Eğiticisi Gamze Yılmaz gençlere hayatı kolaylaştıracak ve evlilik kalitesini arttıracak bilgiler verdi, faizsiz evlilik kredisi desteğini anlattı.

Etkinlikte evlilikte yaşam becerileri, evliliği güçlendirecek ipuçları, aile içi iletişimin temel unsurları, evlilikte çatışmaya sebep olan faktörler ve çözüm yolları, evlilikte finansal sorumluluklar, evlilik ve sağlık, bağımlılıkla mücadele, aile hukuk konuları da ele alındı.

Kaynak: AA / Özden Doğan
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