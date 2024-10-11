Üye Girişi
Haberler

Alaplı'da Başarılı Sporculara Madalya Töreni

Alaplı'da Başarılı Sporculara Madalya Töreni
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Gençlik ve İl Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende amatör sporcular madalyayla ödüllendirildi. Belediye Başkanı Nuri Tekin ve İlçe Müdürü Zafer Can, sporu yayma hedefiyle ödül takdim etti.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde başarılı sporcular madalyayla ödüllendirildi.

Gençlik ve İl Spor Müdürlüğü tarafından Alaplı Cumhuriyet Alanı'nda, ilçede kurum bünyesinde spor yapan amatör sporcular için tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Zafer Can tarafından başarılı sporculara madalyaları takdim edildi.

Can, törende yaptığı konuşmada, amaçlarının sporu tabana yaymak, spordaki amatör ruhu artırmak ve tüm vatandaşları spor yapmaya teşvik etmek olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Tuncay Tokay - Güncel

Nuri Tekin zonguldak Zafer Can Etkinlik Gençlik Güncel Alaplı Yaşam Tören Spor

Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak! İşte yeni vergi paketinin detayları

Kredi kartlarından yeni bir katkı payı alınacak

 Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak

Şaka değil! Artık taktığımız saate de vergi ödeyeceğiz

 Listeye giren yeni firmalar var! Akıl alır gibi değil zeytinyağ, şeker ve çayda da çıktı

Bu listeye bakmadan zeytinyağ şeker ve çay almayın
'Hatay benim şahsi meselem' diyen Özel'e manidar yanıt

'Hatay benim şahsi meselem' diyen Özel'e manidar yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul İSKİ su kesintisi! 12-13 Ekim Pendik, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 12-13 Ekim Buca, Bornova, Karabağlar, Karşıyaka su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Alanya, Muratpaşa, Manavgat 12-13 Ekim Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 12-13 Ekim Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef ödül oyununu kim kazandı ? 11 Ekim Cuma Ödülü hangi takım kazandı? Estonya Azerbaycan maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Estonya Azerbaycan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? YALI ÇAPKINI 78. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm 11 Ekim yeni bölüm fragman izleme linki var mı? Gebze'de köpekleri ve kedileri kim öldürdü? Kızılcık Şerbeti 72. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Ekim Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kredi kartı limiti nasıl düşürülür? Zinnur Büyükgöz kimdir? Zinnur Büyükgöz hangi partili?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.