Alanya trafiğine nefes aldıracak iki karayolu projesi açılıyor

Güncelleme:
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Alanya Doğu Çevre Yolu'nun 12 kilometrelik kesiminin ve yeni Demirtaş Kavşağı'nın yarın trafiğe açılacağını duyurdu. Projelerin toplamda yıllık 3,8 milyar lira ekonomik tasarruf sağlanacağı bildirildi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Alanya Doğu Çevre Yolu'nun Hasbahçe-Mahmutlar arası 12 kilometrelik kesiminin yarın trafiğe açılacağını belirterek, "Demirtaş Kavşağı'nı 35 metre uzunluğunda inşa ettiğimiz altgeçit ile farklı seviyeli kavşak haline getirdik. Demirtaş kavşağı ile yıllık toplam 19,2 milyon lira ekonomik tasarruf sağlayacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın Türkiye'nin önemli turizm destinasyonu Alanya'da iki karayolu projesinin açılışını gerçekleştirecek. Bakan Uraloğlu, Alanya Doğu Çevre Yolu'nun Hasbahçe- Mahmutlar arası 12 kilometrelik kesimi ile Demirtaş Kavşağı'nı trafiğe açacak.

HASBAHÇE- MAHMUTLAR ARASI 12 KM

Bakan Uraloğlu, Alanya Doğu Çevre Yolu'nun tamamını Hasbahçe- Kargıcak arasında toplam 15,2 kilometre uzunluğunda projelendirdiklerini belirterek "Bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdiğimiz yolun; ilk 4,5 kilometrelik kesimi 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 şeritli, devam eden 7,5 kilometresi ise 2 gidiş 2 geliş olmak üzere 4 şeritli olacak. Yolun, Hasbahçe-Mahmutlar arası 12 kilometrelik kesimini yarın trafiğe açacağız" dedi.

Bakan Uraloğlu, hizmete sunulan kesimde toplam 2 bin 708 metre uzunluğunda çift tüplü Oba Tüneli, Dim Tüneli ve Mahmutlar Aç-Kapa tünellerini inşa ettiklerini belirterek "Ayrıca 1031 metre uzunluğunda 7 adet çift köprü, 60 metre uzunluğunda 1 adet tek köprü ve 3 adet farklı seviyeli kavşak inşa ettik" şeklinde konuştu.

3 MİLYAR 796 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANACAK

Bakan Uraloğlu, Alanya'nın büyüyen yapısı ve turizm amaçlı artan trafik hacmi nedeniyle mevcut Alanya Çevre Yolu'nun şehir içi yol haline geldiğini dile getirerek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Her gün ortalama 33 bine yaklaşan araç geçişinin olduğu bu yolda 14 sinyalize kavşak, 3 yaya üstgeçidi ve 43 yaya altgeçidi bulunuyor. Alanya Doğu Çevre Yolu'nun inşa edilmesiyle bölgede yaşanan trafik yoğunluğu rahatlayacak. Doğu Çevre Yolunun tamamı hizmete girdiğinde mevcut yola göre güzergahı 3 kilometre kısaltacak, seyahat süresi 35 dakikadan 10 dakikaya inecek. Hızlı ve kesintisiz ulaşım hizmeti sunan proje ile zamandan 3,6 milyar lira, akaryakıttan 196 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 3 milyar 796 milyon lira tasarruf sağlayacak, karbon salınımını 11 bin 903 ton azaltacağız."

DEMİRTAŞ KAVŞAĞI FARKLI SEVİYELİ KAVŞAK

Açılışı yapılacak diğer proje olan Demirtaş Kavşağı hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Alanya-Gazipaşa Yolu üzerinde mevcutta hemzemin dönel adalı kavşak olarak hizmet veren Demirtaş Kavşağı'nı 35 metre uzunluğunda inşa ettiğimiz altgeçit ile farklı seviyeli kavşak haline getirdik. Demirtaş Kavşağı trafiğe 2 gidiş 2 geliş olmak üzere 4 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında hizmet verecek" şeklinde konuştu.

Farklı seviyeli kavşak uygulaması ile Akdeniz Sahil Yolu'nun Alanya-Gazipaşa kesiminde trafik akışını kesintisiz hale getirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, "Özellikle yaz aylarında artan yerli ve yabancı ziyaretçi trafiğinin neden olduğu yoğunluk ve gecikmeleri önemli ölçüde azalttık. Demirtaş Mahallesi'nden devlet yoluna hızlı ve güvenli katılım sağlayarak hem ana yol üzerindeki geçiş güvenliğini artırdık hem de yerel trafik hareketliliği daha düzenli bir yapıya kavuşturduk" bilgisini paylaştı.

Bakan Uraloğlu, Demirtaş Kavşağı ile kavşak noktasındaki bekleme sürelerini ve dur-kalk kaynaklı kayıpları minimize ettiklerini belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Proje ile zamandan yaklaşık 14,6 milyon lira, akaryakıttan 4,6 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 19,2 milyon lira ekonomik tasarruf sağlayacağız. Akıcı trafik düzeni sayesinde karbon salınımı yıllık 68 ton azaltarak çevresel sürdürülebilirliğe ve iklim dostu ulaşım hedeflerine katkı sunulacağız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
