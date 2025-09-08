Alanya'da Keçiboynuzu Hasat Şenliği Düzenlendi

Antalya'da, "Alanya Keçiboynuzu Hasat Şenliği ve Coğrafi İşaret Belge Töreni" düzenlendi.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Muhammed Zeki Durak, Obaalacami Mahallesi'nde düzenlenen programdaki konuşmasında, Alanya Ticaret ve Sanayi Odasının (ALTSO) girişimleriyle keçiboynuzun coğrafi işaretinin Alanya'ya kazandırıldığını söyledi.

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk de "Coğrafi işaretli ürünlerimiz her geçen gün artıyor. Yeni başvurularımız da var." dedi.

ALTSO Başkanı Eray Erdem de Alanya keçiboynuzunun coğrafi işaretini ilçeye kazandırdıkları için duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdem, coğrafi işareti Alanya'ya kazandırmalarının ardından Saburlar Mahallesi'ne 5 bin fidan dağıttıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Durak, keçiboynuzunun coğrafi işaret tescil belgesini ALTSO Başkanı Erdem'e takdim etti.

Katılımcılar, Alanya Belediyesi, ALTSO ve Keçiboynuzu Üreticiler Birliği işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, keçiboynuzu hasadı ile keçiboynuzu pekmezi yapımına şahitlik etti.