Haberler

Alanya'da Esnaf Kavgası: İki İşletme Süresiz Mühürlendi

Alanya'da Esnaf Kavgası: İki İşletme Süresiz Mühürlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya'da iki esnaf arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü ve polis olay yerine müdahale etti. Alanya Belediyesi, kavgaya karışan iki işletmeyi süresiz mühürledi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 2 esnaf arasında çıkan tartışma, yakınlarının da katıldığı kavgaya dönüştü. Kalabalık grubu, polis yatıştırdı. Alanya Belediyesi ekipleri, 2 esnafın iş yerlerini süresiz mühürledi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Oba Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle 2 komşu esnaf arasında tartışma çıktı. Yakınlarının da katılmasıyla büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kalabalık grup sokakta birbirlerine saldırırken, çevredekiler araya girip yatıştırmaya çalıştı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırıp, kavgayı yatıştırdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Diğer yandan kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Tarafların birbirine tekme, yumruk ve sopayla saldırdığı, içlerinden birinin ise cansız mankenle kavga ettiği kişilere vurduğu görüldü.

'ASLA TAVİZ YOK'

Olayın ardından Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kavga çıkaran 2 işletmeyi süresiz olarak mühürleyerek ticari faaliyetlerini durdurdu. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Oba Mahallemizde 2 esnaf arasında yaşanan ve asla tasvip etmediğimiz olaya sivil ve resmi zabıta ekiplerimiz hızlıca müdahale etmiştir. İlgili 2 işletme süresiz mühürlenmiş, kentimizde huzur ve güven ortamını korumak adına gereken yapılmıştır. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için denetimler sürüyor. Kurallara uymayanlara karşı asla taviz vermiyoruz. Saygı, hoşgörü ve huzur dolu bir Alanya'yı hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ali Babacan gündem yaratan fotoğrafın perde arkasını Haberler.com'a anlattı

Gündem yaratan fotoğrafın perde arkasını ilk kez anlattı
MOSSAD'a ikinci operasyon! Casuslara bilgi satan avukat yakalandı

MOSSAD'a ikinci operasyon! Casuslara bilgi satan avukat yakalandı
Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Hakim karşısına çıkan gazeteci Fatih Altaylı için karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
310 yıl önce batan geminin enkazında 1 Milyon dolarlık sikke bulundu

310 yıl önce batan geminin enkazında 1 Milyon dolarlık sikke bulundu
2 gün 2 gece süren aşiret düğününde takı töreninde servet bıraktılar

Düğün 2 gün 2 gece sürdü! Takı kuyruğunda servet bıraktılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.