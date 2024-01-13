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Alanya'da Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Turist Kurtarıldı

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Alanya'da denize giren Polonya uyruklu turist ve arkadaşı boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler tarafından kurtarılan turistlerden biri hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Polonya uyruklu G.T.K. (54) ve arkadaşı, çevredekiler tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, hastaneye kaldırılan G.T.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Kleopatra Plajı'nda meydana geldi. Denize giren Polonya uyruklu G.T.K ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı, bir süre yüzdükten sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan turistlerden G.T.K. ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, arkadaşına ise ayakta müdahale edildi. Kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan G.T.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, iki turistin çevredekiler tarafından kurtarılma anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme polis tarafından sürdürülüyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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