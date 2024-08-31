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Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Stadını 1. Lig Şartlarına Uygun Hale Getirdi

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Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Iğdır Şehir Stadı'nı Trendyol 1. Lig şartlarına uygun hale getirmek için çalışmalar yaptı. Statta yapılan güncellemelerle seyirci kapasitesi artırıldı ve tam profesyonel bir stat haline getirildi. Iğdır Vali Yardımcısı Abdurrahman Çelebi, yapılan çalışmaların 1. Lig'e hazır hale getirildiğini belirtti ve kulübün başarılarının halkı birleştirdiğini vurguladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübünün stadı, yapılan hızlandırılmış çalışmalarla lige uygun hale getirildi.

Yeşil-beyazlı kulüp, 4 yıl içinde 3. Lig'den Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

Takımın iç saha maçlarını yaptığı Iğdır Şehir Stadı'nda, 1. Lig şartlarına uygun hale getirilmesi için Iğdır Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Alagöz Holding tarafından çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda statta localardan, VAR odalarına, basın tribününden zemin çalışmalarına kadar çalışmalar yapılıp seyirci kapasitesi de artırıldı.

Tam profesyonel hale getirilen stat, yeni haliyle ilk olarak 3. haftadaki Iğdır FK-Gençlerbirliği maçına ev sahipliği yaparak futbolcu ve teknik heyetten geçer not aldı.

"1. Lig'e hazır hale getirdik"

Iğdır Vali Yardımcısı Abdurrahman Çelebi, AA muhabirine, yapılan çalışmalarla stadın 1. Lig şartlarına uygun hale getirildiğini söyledi.

Çalışmalara dair bilgi veren Çelebi, "Localarımız yapıldı, VAR sistemimiz kuruldu, güvenlik bariyerlerimiz güçlendirildi, basın tribünümüz güncellendi. Bunların yanı sıra stadın kapasitesi artırıldı. Stat, 1. Lig'e, belki gelecekte inşallah Süper Lig'e hazırlanmaya başlandı. Işıklandırma sistemlerimizi güçlendirdik, 1. Lig'e hazır hale getirdik. VAR odalarımız yapıldı, çünkü 1. Lig'in prosedürü Süper Lig'e eşdeğer, ondan dolayı stadımızda çeşitli güncellemeleri yaptık. Bu stadın yapılmasında Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Iğdır Valimiz Ercan Turan'a, kulüp başkanımız Cantürk Alagöz'e teşekkürü borç biliriz." ifadelerini kullandı.

Iğdır Futbol Kulübünün başarılarıyla birlikte halkı birleştirdiğinin altını çizen Çelebi, şöyle devam etti:

"Spor, insanları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıyor. Sporun içinde futbol, tüm dünyanın gözde spor dalı. Bu takımın faydalarından en önemlisi, halkı birleştirmesidir. Burada herkes maç günü bir yumruk halinde stada geliyor. Dostluğu, kardeşliği arttırdı. Halkı birleştirdi, bütünleştirdi, insanları birbirine kenetledi.

"Iğdır'a, Iğdırlılara büyük katkı sağladı"

Takımın 1. Lig'e yükselmesinin Iğdır halkına ciddi anlamda katkı sağladığını anlatan Çelebi, şunları kaydetti:

"Iğdır'ın ülke genelinde duyulmasını sağladı. Artık Iğdır'ı maç izlerken, spor kanallarında, spor tartışmalarında görüyoruz. Artık Iğdır'ın ismi geçiyor, bu Iğdır'a, Iğdırlılara büyük katkı sağladı. İnşallah gelecek senelerde ismini daha da fazla duyacağız."

Kaynak: AA / Güncel

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