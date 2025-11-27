Akyurt'ta Yarım Kalan Fuar Alanı İçin Çözüm Çağrısı

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, yapımı yarım kalan Akyurt'ta fuar alanına ilişkin, "Bu Fuar AŞ'nin yapabileceği bir konu değil. Hatta Mansur Yavaş, kendilerine bırakılmasını istedi. 'Büyükşehir'e bırakın biz yapalım' dedi. Fakat ortaklar da para verdikleri ve parasını istediği için burası böyle kalıyor. Herkesin, elini taşın altına koyup bir an önce bu eserin bitmesi gerekiyor" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, Akyurt'ta yapımı yarım akalan fuar alanına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ankara,'da 2011 yılında Fuar A.Ş. isimli bir şektin kurulduğunu belirten Beker, şirketin 2015 yılında Akyurt'ta fuar alanının temelini attığını ve ardından ihale yapıldığını hatırlattı. İhaleyi alan firmanın fiyat farkını istediğni ancak sözleşmede fiyat farkı olmadığı için Fuar A.Ş.'nin bu farkı ödemediğini söyleyen Beker, ödeme yapılmadığı için binanın yapımının durduğunu dile getirdi.

"Milyonlarca lira burada yatıyor" diyen Beker, Ankara ve Akyurt'un fuara ihtiyacı olduğunu vurguladı. Beker, fuarın ekonomiye katkı sağladığını kaydederek, "Bölge milletvekillerinden rica ediyorum. AK Partisinden, MHP'lisinden. Burası hizmet yeri, gelsinler buraya el atsınlar. Hep beraber buraya el atalım. Akyurt'umuzun fuarını bir an önce bitirelim, Ankara'mıza kazandıralım" dedi.

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Murat Kurum ile konu hakkında görüştüğünü dile getiren Beker, "Bu Fuar AŞ'nin yapabileceği bir konu değil. Hatta Mansur Yavaş, kendilerine bırakılmasını istedi. 'Büyükşehir'e bırakın biz yapalım' dedi. Fakat ortaklar da para verdikleri ve parasını istediği için burası böyle kalıyor. Burayı Fuar A.Ş. yapamaz" diye konuştu.

Beker, Ankaralılara seslenerek, "Herkesin, elini taşın altına koyup bir an önce bu eserin bitmesi gerekiyor. Ucubelikten kurtulması gerekiyor" dedi.