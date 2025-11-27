Haberler

Akyurt'ta Yarım Kalan Fuar Alanı İçin Çözüm Çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, Akyurt'ta yarım kalan fuar alanı için bir an önce tamamlanması gerektiğini ve bu konunun Fuar A.Ş. tarafından yapılamayacağını belirtti. Daha fazla destek ve iş birliği çağrısında bulundu.

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, yapımı yarım kalan Akyurt'ta fuar alanına ilişkin, "Bu Fuar AŞ'nin yapabileceği bir konu değil. Hatta Mansur Yavaş, kendilerine bırakılmasını istedi. 'Büyükşehir'e bırakın biz yapalım' dedi. Fakat ortaklar da para verdikleri ve parasını istediği için burası böyle kalıyor. Herkesin, elini taşın altına koyup bir an önce bu eserin bitmesi gerekiyor" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, Akyurt'ta yapımı yarım akalan fuar alanına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ankara,'da 2011 yılında Fuar A.Ş. isimli bir şektin kurulduğunu belirten Beker, şirketin 2015 yılında Akyurt'ta fuar alanının temelini attığını ve ardından ihale yapıldığını hatırlattı. İhaleyi alan firmanın fiyat farkını istediğni ancak sözleşmede fiyat farkı olmadığı için Fuar A.Ş.'nin bu farkı ödemediğini söyleyen Beker, ödeme yapılmadığı için binanın yapımının durduğunu dile getirdi.

"Milyonlarca lira burada yatıyor" diyen Beker, Ankara ve Akyurt'un fuara ihtiyacı olduğunu vurguladı. Beker, fuarın ekonomiye katkı sağladığını kaydederek, "Bölge milletvekillerinden rica ediyorum. AK Partisinden, MHP'lisinden. Burası hizmet yeri, gelsinler buraya el atsınlar. Hep beraber buraya el atalım. Akyurt'umuzun fuarını bir an önce bitirelim, Ankara'mıza kazandıralım" dedi.

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Murat Kurum ile konu hakkında görüştüğünü dile getiren Beker, "Bu Fuar AŞ'nin yapabileceği bir konu değil. Hatta Mansur Yavaş, kendilerine bırakılmasını istedi. 'Büyükşehir'e bırakın biz yapalım' dedi. Fakat ortaklar da para verdikleri ve parasını istediği için burası böyle kalıyor. Burayı Fuar A.Ş. yapamaz" diye konuştu.

Beker, Ankaralılara seslenerek, "Herkesin, elini taşın altına koyup bir an önce bu eserin bitmesi gerekiyor. Ucubelikten kurtulması gerekiyor" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eren Mert'ten 'Galatasaray'a gidiyor'' iddialarına cevap

Ünlü isimden o iddialara rest: Galatasaray'a gitmiyorum
Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu

Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu
Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu

Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu
Okulda boğazına jelibon kaçan çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Teneffüste yediği yiyecek sonu oldu! Küçük Ahmet'e kahreden veda
Eren Mert'ten 'Galatasaray'a gidiyor'' iddialarına cevap

Ünlü isimden o iddialara rest: Galatasaray'a gitmiyorum
Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu! Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda

"Sen de bendensin" diyerek sucuk verdi, ayının hedefi oldu
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
Ankara'da yol verme tartışması kanlı bitti

Otoyol savaş alanına döndü: Aracın camlarını tuzla buz etti
TBMM'ye gelen dilekçelere bakın! Tatil olmasını istedikleri ay ilginç

TBMM'ye gelen dilekçelere bakın! Tatil olmasını istedikleri ay ilginç
Çoğu kişi bilmiyor! Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber

Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
Ev sahibini illallah ettirdi! 85 bin TL'lik lüks daireye 16 bin 500 TL ödüyor, satın almaya geleni kaçırıyor

Lüks daireye 16 bin 500 TL kira ödüyor, satın almak isteyeni kaçırıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.