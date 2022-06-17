Akşener, Soma Maden Faciasında Yaşamını Yitiren Madencilerin Mezarlarını Ziyaret Etti - Haberler

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Akşener, Soma Maden Faciasında Yaşamını Yitiren Madencilerin Mezarlarını Ziyaret Etti

ANKA - Güncel
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa Soma’da, 2014’te Soma Maden Faciası’nda yaşamını yitiren 301 işçi için yapılan Soma Maden Şehitliği Anıtı’nı ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa Soma'da, 2014'te Soma Maden Faciası'nda yaşamını yitiren 301 işçi için yapılan Soma Maden Şehitliği Anıtı'nı ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Manisa Soma'da; 13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan maden faciasında yaşamını yitiren işçilerin mezarlarının bulunduğu Soma Maden Şehitliği Anıtı'nı ziyaret etti.

Akşener, faciada hayatını kaybeden maden işçisi Uğur Çolak'ın annesinin verdiği eşarbı taktı, dua etti. Akşener, tüm işçi mezarlarına teker teker karanfil bıraktı.

ANKA / Güncel

Meral Akşener İYİ Parti Manisa Soma Güncel Haberler

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