Akşener: Ey Türk Gençliği, Cumhuriyet'in Hem Bekçisisin Hem Sahibisin. Görevini Unutmanı İstediler. Unutmadın, Unutmayacaksın - Haberler

Haber: MAHİR BAĞIŞ - Kamera: ÜNAL AYDIN

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun'da, "Ey Türk gençliği, bu milletin, memleketin, Cumhuriyet'in hem bekçisisin hem sahibisin. Gücünün farkında olacaksın, yarın değil, bugün gücünün farkında olacaksın. Senin umudunu, mutluluğunu, hayallerini elinden aldılar bilerek. Çünkü senin, bu ilk adımın, bu ilk adımı atanların, istiklalin ve istikbalin bekçisi olma görevini unutmanı istediler. Ama sen unutmadın, unutmayacaksın" dedi.

Meral Akşener, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için bugün geldiği Samsun'daki Cumhuriyet Meydanı'ndan gençlere ve kadınlara seslendi. Akşener, şunları söyledi:

"Bugün burada, 19 Mayıs 1919'un ilk adımı için toplandık. Şimdi o ilk adım, istikbal ve istiklal mücadelesi. Yani müstevliler tarafından işgal edilmiş, parçalanmış bir ülkenin, yüzde 87'sini askerinin şehit ya da gazi olarak kurban vermiş vatanı milleti uğruna; analar doğurmuş, gençler şehit olmuş bir 1. Dünya Savaşı sonrasında Anadolu'nun Türk milletinin iradesini, onu bilen, ona güvenen ve buradan, Samsun'dan o ilk adımı atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının başlattığı ve önce istiklalin daha sonra istikbalin oluştuğu o adımın şehri…

Uzun bir zamandır, Atatürk ile derdi olanlar, Cumhuriyet'in değerleri ile derdi olanlar, çok uzun bir zamandır, 19 Mayıs 1919'u sadece spor bayramı olarak kutladılar. Halbuki spor bayramı denilmiştir, doğrudur. Çünkü bu ilk adım, bu ilk adımın ortaya koyduğu istiklal mücadelesi, daha sonra da istikbal mücadelesini mavi gözlü Bozkurt'umuz, Atatürk'ümüz Türk gençliğine emanet etmiştir. Onu unutturmak için işin sadece spor kısmından yol yürüyen, spor üzerinden anılan bir 19 Mayıs 1919, Gençlik ve Spor Bayramı diye geçen bir hale getirildi.

Biz İyi Parti, İYİ gençlik, İYİ kadınlar, İYİ yaşlılar olarak, İYİ Parti'nin bütün mensupları olarak dün Anıtkabir'e başlattığımız, bugün Samsun'da devam ettirdiğimiz, 19 Mayıs 1919'un ne manaya geldiğini, o ilk adımın nasıl atıldığını, nelere mal olduğunu, o kişilere nelere mal olduğunu, ama bu ülkenin istiklalini ve istikbalini kurtardığını ve bunun sonucunda da bu istiklalin ve istikbalin bekçiliğini Atatürk tarafından Türk gençliğine verildiğini hatırlatmak, unutturmamak için buradayız.

"O İLK ADIM, İYİ PARTİ'NİN İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜNÜ BAŞLATTI"

Aynı zamanda o ilk adım, İYİ Parti'nin de bugün iktidar yürüyüşünü başlattı. El ele, sırt sırta, kol kola vererek, inşallah az kaldı, en fazla bir yılımız var, bir yılın sonunda göreceğiz ki Atatürk ile cebelleşenler, Cumhuriyet değerlerine savaş ilan edenler, Cumhuriyet'imizi ve Türk milletini var eden her türlü değerin içini boşaltanlar ve bizi birbirimizle kavga eder hale getirenler, değerlerimiz üzerinden birbirimizin karşısına bizi dikmeye çalışanlar, geldikleri gibi gidecekler. Sizin helal oylarınızla, demokrasi ile sandıkta gidecekler.

Ey Türk gençliği, bu milletin, memleketin, Cumhuriyet'in hem bekçisisin hem sahibisin. Gücünün farkında olacaksın; yarın değil, bugün gücünün farkında olacaksın. Senin umudunu, mutluluğunu, hayallerini elinden aldılar bilerek. Çünkü senin, bu ilk adımın, bu ilk adımı atanların, istiklalin ve istikbalin bekçisi olma görevini unutmanı istediler. Ama sen unutmadın, unutmayacaksın. Siz, bugünümüzün teminatısınız.

Gençliğin umudunu elinden alanlar, hayallerini çalanlar, yandaşların tayin edildiği o 'AK Parti işe alım merkezi' haline gelen mülakatlar üzerinden bu ülkeye duyduğunuz umudu elinizden aldılar. Ama bu ülkede kalacaksınız. İnadına kalacaksınız. Bir yılımız var, çok az kaldı. Yapılan bütün haksızlıkların ortadan kalktığını; o 92 puan alıp da atanmayıp, 58 puanla atanıp en üst derecede maaşlar alan yandaşların, o ayıları, dayıları olanların sahipleri, o sandıkta gidecek.

Ben çok severim. Rahmetli Cengiz Aytmatov'u tanırdım. 'Cengiz Aga' derdim. Gençlerden sonra kadınlara sesleniyorum. Siz de gücünüzün farkında olacaksınız. Benim en çok, Cengiz Bey'in en çok sevdiğim eseri, 'Gün Uzar Yüzyıl Olur' romanıydı; o romandaki Nayman Ana. İşte bu gençliğe unutturulmak istenen her şeyi hatırlatan Nayman Ana olacaksınız.

Hep birlikte diyeceğiz ki 'Hatırla' diyeceğiz. Birlikte başaracağız. İlk adımdan sonra da her türlü engel çıktı. Her türlü tuzak çıktı. Her türlü zulüm, iftira, yanlışlık çıktı. Ama o ilk adımı atanlar korkmadılar. Tuzakları bozdular, engelleri aştılar. Her şeyi yıktılar, istiklali ve istikbali sağladılar. Siz de korkmayacaksınız, yılmayacaksınız, yıkılmayacaksınız. ve el ele verip başaracağız, başaracağız, başaracağız."