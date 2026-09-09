Akseki'de genç basketbolculara yönelik eğitim programı düzenlendi

Antalya Polis Spor Gücü Kulübü ile Akseki Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde ilçede genç basketbolculara yönelik eğitim programı düzenlendi.

Antalya kent merkezinden Akseki'ye gelen 10-16 yaş aralığındaki 22 sporcu, Akseki Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tesislerinde gerçekleştirilen basketbol eğitimlerine katıldı.

Antalya Polis Spor Gücü Kulübü altyapı sorumlusu ve antrenör Ahmet Şengül yönetimindeki çalışmalarda sporculara basketbolun temel tekniklerinin yanı sıra takım oyunu ve sportif gelişime yönelik uygulamalar yaptırıldı.

Akseki Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Halil Cengiz de eğitim programını ziyaret ederek sporcularla bir araya geldi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yeşilay Akseki İlçe Temsilcisi Vahit Hamdi Öz ise sporculara bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirmede bulundu.

Kaynak: AA