Akseki'de Coğrafi İşaretler Komisyonu Kuruldu
Akseki ilçesinde, yöresel ürünlerin tescili ve tanıtımı amacıyla 'Coğrafi İşaretler Komisyonu' kuruldu. Komisyon, yerel üreticilerin haklarını korumak ve ilçenin ekonomik potansiyelini artırmak için çalışacak.
Akseki ilçesinde "Coğrafi İşaretler Komisyonu" kuruldu.
İlçenin ekonomik ve kültürel değerlerinin korunması amacıyla oluşturulan komisyon, yöresel ürünlerin tescili ve tanıtımı konusunda çalışma yürütecek.
Mahalle muhtarları, belediye çalışanları, kamu görevlileri, basın temsilcileri ve yöre halkı arasından seçilen üyelerden oluşan komisyon, ilk toplantısını yaptı.
İlçeye özgü ürünlerin envanter çalışmaları ile tanıtım projeleri takviminin görüşüldüğü toplantıda, katılımcılar Akseki'nin zengin mutfağı, tarımsal üretimi ve kültürel mirasının geleceğe taşınması konusunda ortak vizyon ortaya koydu.
Komisyon çalışmasıyla yerel üreticilerin haklarının korunmasının yanı sıra Akseki'nin ekonomik potansiyelinin artırılmasının amaçlandığı belirtildi.