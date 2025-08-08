Akseki'de Coğrafi İşaretler Komisyonu Kuruldu

Akseki'de Coğrafi İşaretler Komisyonu Kuruldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akseki ilçesinde, yöresel ürünlerin tescili ve tanıtımı amacıyla 'Coğrafi İşaretler Komisyonu' kuruldu. Komisyon, yerel üreticilerin haklarını korumak ve ilçenin ekonomik potansiyelini artırmak için çalışacak.

Akseki ilçesinde "Coğrafi İşaretler Komisyonu" kuruldu.

İlçenin ekonomik ve kültürel değerlerinin korunması amacıyla oluşturulan komisyon, yöresel ürünlerin tescili ve tanıtımı konusunda çalışma yürütecek.

Mahalle muhtarları, belediye çalışanları, kamu görevlileri, basın temsilcileri ve yöre halkı arasından seçilen üyelerden oluşan komisyon, ilk toplantısını yaptı.

İlçeye özgü ürünlerin envanter çalışmaları ile tanıtım projeleri takviminin görüşüldüğü toplantıda, katılımcılar Akseki'nin zengin mutfağı, tarımsal üretimi ve kültürel mirasının geleceğe taşınması konusunda ortak vizyon ortaya koydu.

Komisyon çalışmasıyla yerel üreticilerin haklarının korunmasının yanı sıra Akseki'nin ekonomik potansiyelinin artırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz - Güncel
Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir

Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Vazgeçemediğimiz bu sofra tarih olabilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'na 4 yeni yerli isim birden

Galatasaray 4 yeni transferini ''Hoş geldiniz'' diyerek tanıttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.