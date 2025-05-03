Akşehir'de Halk Oyunları Gençler Türkiye Birinciliği Düzenleniyor

Akşehir ilçesinde "Okul Sporları Halk Oyunları Gençler Türkiye Birinciliği" yarışmaları düzenleniyor.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler, Zekai Baloğlu Spor Salonu'nda başlayan yarışmada yaptığı konuşmada, "Valiliklerimiz il spor müdürlüklerine her okuldan halk oyunu ekibi çıkarılması için talimat veriyor. Bu, kültürümüzün yaşatılması adına çok kıymetli bir adım. Yarışmaya katılan tüm gençlerimize başarılar diliyorum." dedi.

Programda, Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından halk oyunları yarışmaları başladı.

Yarışmalar, 2 gün sürecek.