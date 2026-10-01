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Aksaray Valisi Duru, Eskil'de domates hasadında üreticilere bereketli sezon diledi

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Aksaray Valisi Murat Duru, Eskil ilçesine bağlı Başaran köyünde düzenlenen domates hasat programına katıldı. Duru, üretici Adem Canlı'dan bilgi alıp arazide inceleme yaptı ve çiftçilere bereketli bir sezon diledi.

Aksaray Valisi Murat Duru, Eskil ilçesindeki domates hasat programına katıldı.

İlçeye bağlı Başaran köyünde gerçekleştirilen programda Duru, üretici Adem Canlı'dan bilgi aldı, arazide incelemelerde bulundu.

Duru, üreticinin yürüttüğü tarımsal faaliyetin verimli ve örnek nitelikte olduğunu kaydetti.

Üretim yapan çiftçileri kutlayan Duru, verimli, etkin ve örnek tarım faaliyeti yürütülmesinden mutuluk duyduklarını belirterek, "Tüm üreticilere bereketli bir sezon diliyorum. Ürünlerinin bereketli olmasını, bol kazanç sağlamasını, başarılı çalışmaların tüm çiftçilerimize örnek olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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