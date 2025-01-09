Aksaray İl Emniyet Müdürü Bekir Demir, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Tercihlerini Belirledi

Aksaray İl Emniyet Müdürü Bekir Demir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

Demir, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" fotoğrafını tercih eden Demir, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Samır Jordamovıc'un "Umut var" başlıklı karesine oy verdi.

"Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "Çanakkale'de zaman kırılması", "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Ankara" başlıklı fotoğraflarına oy veren Demir, "Spor"da tercihini Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" başlıklı karesinden yana kullandı.

Demir, AA muhabirine, "Yılın Kareleri"ni seçerken zorlandığını söyledi.

Güzel bir tecrübe olduğunu belirten Demir, "Seçkide çok güzel fotoğraf kareleri yer alıyor. Türkiye'de çekilmiş fotoğraflar bana daha güzel geldi. Seçmekte zorlandığım anlar oldu. AA çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.