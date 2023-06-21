Aksaray'da Neslim Güngen Coşkusu

Türkiye'nin lider güzellik merkezi zinciri sahibi Neslim Güngen, Aksaray'da 127. şubesini açtı. Açılışa yeşil bir elbise ile katılan Neslim Güngen, izdiham yarattı.

23 yıllık tecrübesi ile Türkiye'nin lider güzellik merkezi zinciri sahibi Neslim Güngen, 127.şubesi Neslim Güngen Aksaray için Aksaray'a geldi. Büyük bir coşku ile karşılanan Neslim Güngen, markasının rengi fuşya ile karşılandı.

BÜYÜK SES GETİRDİ

Açılışa yeşil bir elbise ile katılan Neslim Güngen, yarattığı izdiham ile çevrede büyük ses getirdi. Neslim Güngen Aksaray şubesinin sahibeleri Hatice Eroğlu ve Mehtap Kaya da yaşanan bu izdihamdan oldukça memnun görünüyordu.

"GÜZELLİĞİN LİDER MARKASININ ÇATISI ALTINDAYIZ"

20 yıldır güzellik sektöründe olduklarını ve sonunda büyük bir markanın çatısı altına girmeye karar verdiklerini dile getiren Hatice Eroğlu ve Mehtap Kaya, yaptıkları araştırmalar sonucunda en doğru adresin Neslim Güngen olduğuna karar verdiklerini dile getirdi.

"HAYRANI VE TAKİPÇİSİYDİM"

Neden Neslim Güngen'i tercih ettiniz? sorusuna ise bir hayranı, "Neslim Güngen'in yıllardır hayranı ve takipçisiydim" yanıtını verdi.