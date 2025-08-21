Aksaray'da İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Güncelleme:
Aksaray'ın Eskil ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Eşmekaya-Eskil karayolunun Böğet köyü kavşağında A.D'nin kullandığı 68 AEA 982 plakalı otomobil ile F.Ş'nin kullandığı 06 AEC 75 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle araçlar mısır tarlasına savruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hacı Özkan - Güncel
