Aksaray'da Halı Saha Maçında Kavga: 7 Yaralı
Aksaray'ın Eskil ilçesinde halı saha maçında çıkan kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Olayda bıçak, çekiç ve sopanın kullanıldığı öğrenildi. Polis, kavgaya karışan 15 kişiyi gözaltına aldı.

Merkez Mahallesi'ndeki halı sahada iki grup arasında maç sırasında tartışma çıktı.

Ailelerin de dahil olmasıyla kavgaya dönüşen ve bıçak, çekiç ve sopanın kullanıldığı olayda 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Önder Cevizci'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis kavgaya karışan 15 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Hacı Özkan - Güncel
