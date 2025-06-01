Aksaray'da Dolu Tarım Arazilerine Zarar Verdi
Aksaray'ın köylerinde etkili olan dolu, Karakova, Ekecik, Alayhan ve Tatlıca köylerinde tarım arazilerine zarar verdi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü hasar tespit çalışmaları başlatacak.
Aksaray'ın merkez ilçesine bağlı köylerinde etkili olan dolu, tarım arazilerinde zarara yol açtı.
Kısa sürede etkisini artıran dolu, Karakova, Ekecik, Alayhan ve Tatlıca köylerinde ekili arazilere zarar verdi.
Yağışın ardından köylerde hasar oluştuğu belirtildi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, doludan etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışması yapacağı öğrenildi.
Kaynak: AA / Kaan Recep Atalay - Güncel