Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Uluslararası Balıkçılık Turnuvası Düzenlendi

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni (NGS) inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) tarafından 7 ülkeden balıkçıların katılımıyla "Uluslararası Balıkçılık Turnuvası" düzenlendi.

Bu yıl üçüncüsü organize edilen turnuvaya, Rosatom'un nükleer enerji alanında proje yürüttüğü ve planladığı Türkiye, Macaristan, Mısır, Kazakistan, Özbekistan, Güney Afrika ve Endonezya'dan toplam 14 balıkçı katıldı.

Aydıncık ilçesindeki limandan teknelere binen katılımcılar, Akkuyu NGS'nin inşasının sürdüğü mevkiye gitti.

Her ülkeden ikişer kişilik grubun katıldığı turnuvada, kurallar dahilinde balık avlandı.

Avlanan balıklar "radyasyon ölçüm" kontrolünden geçti

Yarışma sonunda kıyıya getirilen balıklar, "radyasyon ölçüm" kontrolünden geçirildi.

Jüri üyelerinden Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (MÜÇEMER) Müdürü Prof. Dr. Ahmet Demirak, katılımcılara ölçüme ilişkin bilgiler verdi.

Ölçüm sonrası balıkların gama ışınım değerlerinin uygun seviyede olduğu ve nükleer enerji santrallerinin bulunduğu bölgenin flora ve faunası açısından risk oluşturmadığı bildirildi.

Macar balıkçılar birinci oldu

Turnuva kapsamında takımların tuttuğu balıklar tartıldı.

İnceleme sonucu 6 kilo 966 gram balık avlayan Macaristan takımı birinci oldu.

Endonezya grubunun 6 kilo 568 gramla ikincilik elde ettiği yarışmayı, Mısır takımı 4 kilo 726 gramla üçüncü bitirdi.

Özbekistan ekibi, 45 santimetre uzunluğunda yakaladıkları "palamut" ile turnuvada en büyük balığı yakalayan takım ödülünü kazandı.

Organizasyonun ardından yapılan törenle takımlara ödülleri takdim edildi.

Macar takımı balıkçılarından Laszlo Kern de yarışmayı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.