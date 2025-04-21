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Akıncılar'da Mahalle Fırınlarının Onarımı Başladı

Akıncılar'da Mahalle Fırınlarının Onarımı Başladı
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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, İkizyurt Mahallesi'ndeki mahalle fırınında onarım çalışmaları başlatıldı. Belediye Başkanı Murat Sevinç, çalışmaları yerinde inceledi ve halkın hizmetine sunulacağını belirtti.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde mahalle fırınlarında onarım çalışması yapıldı.

Akıncılar Belediyesi, İkizyurt Mahallesi'nde bulunan mahalle fırınında onarım çalışması başlattı.

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, mahalle fırınındaki tamirat çalışmasını inceledi.

Mahalle fırınlarını onararak en kısa sürede halkın hizmetine sunacaklarını belirten Sevinç, çalışmanın ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.

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Kaynak: AA / Kazım Perçin - Güncel
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