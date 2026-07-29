Akıncılar Belediyesi tarafından ekilen nohutlar hasat edildi

Sivas'ta Akıncılar Belediyesi tarafından tarımsal üretime katkı sağlamak amacıyla ekimi gerçekleştirilen nohut tarlalarında hasat tamamlandı.

Belediyeye ait arazilerde yetiştirilen nohutlar, hasat makineleriyle toplanırken elde edilen ürünün belediye bütçesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, üretimin önemine dikkati çekerek, "Belediye olarak atıl durumdaki arazileri üretime kazandırmaya devam ediyoruz. Toprağımızı üretimle buluşturarak hem kaynaklarımızı daha verimli kullanıyor hem de belediyemize ekonomik katkı sağlıyoruz." dedi.

Hasadı tamamlanan nohutlardan elde edilecek gelirin belediye hizmetlerinde kullanılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA