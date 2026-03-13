Akdeniz'de en fazla yaş meyve ve sebze ihracatı yapan firmalar ödüllendirildi

Akdeniz'de en fazla yaş meyve ve sebze ihracatı yapan firmalar ödüllendirildi
Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 2025 Yılı İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde geçen yıl en fazla ihracat yapan firmaları ödüllendirdi. Törende, Türkiye'nin ihracatına katkıda bulunan sektör temsilcilerine teşekkür edildi.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, geçen yıl birlik bünyesinde en fazla ihracat yapan firmalara ödül verdi.

Birlik tarafından dış satımda öne çıkan firmaların ödüllendirilmesi için organize edilen "2025 Yılı İhracatın Yıldızları Ödül Töreni", Akdeniz İhracatçı Birlikleri hizmet binasında (AKİB) yapıldı.

Mersin Vali Yardımcısı İrfan Demiröz, törende, ihracata katkı sunan firmalara teşekkür etti.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya da Türkiye'nin büyümesine ihracatçıların önemli katkı sunduğunu belirtti.

Geçen yıl dış satımda Türkiye'nin rekor kırdığını dile getiren Kılıçkaya, şöyle devam etti:

"Bu yılın başlangıcında bir düşme gerçekleşti ama şubattaki ihracat büyümesi devam etti. Tarım sektörü olarak geçtiğimiz yıl 32,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. İlk iki aylık performansta 5,4 milyar doları tarım sektörümüz yakaladı. Bu sektör çok değerli bir sektör. Paketlemesinden, üreticisinden, çiftçisinden, işletmecisinden, lojistiğine kadar çok geniş bir sektör. İstihdam üreten bir sektör. Bu sektörümüzün ve diğer bütün sektörlerimizin gelişmesi, ihracatımızın büyümesi, sürdürülebilir şekilde Türkiye'nin ihracatının gelişmesi için Bakanlığımızın çalışmaları var."

Kılıçkaya, ihracatın artırılmasına yönelik çok sayıda proje hazırladıklarını ve çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini vurguladı.

"Sektörümüz ülkemizin göz bebeğidir"

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz de sektör olarak ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 3,7 milyar dolarlık yaş meyve sebze ihracatımızın yaklaşık yüzde 50'sini, yine 1,5 milyar dolarlık narenciye ihracatının yüzde 72'sini Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üyeleri gerçekleştirmiştir. Net döviz girdisi noktasında sektörümüz ülkemizin göz bebeğidir."

Gürüz, sektörlerinin istihdama da önemli katkı sunduğunu belirterek, geçen yıl dış satımda önemli rol oynayan firma yetkililerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından geçen yıl en fazla ihracat yapan yaş meyve ve sebze firmalarına ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
İran'dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama

Son füze kriziyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama' İran'a mesajı net
Bağdat'ta havalimanına İHA saldırısı

Türkiye'nin yanı başı! Ülkenin kalbine bombalar yağdırdılar
ABD'den yeni hamle! 160'tan fazla uçak konuşlandırdılar

Sessiz sedasız büyük sevkiyat yapıldı! Hem de 100'den fazla
İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi

Trump'tan Netanyahu'ya İran emri! 1 hafta süre verdi
Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti

5 yıl sonra gelen haberle yıkıldı
Bünyamin Gezer'den Galatasaray'ın yıldızı için dikkat çeken sözler: 60 milyona bile satmam

Galatasaray'ın yıldızı için net konuştu: 60 milyona bile satmam
Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti

Modi'ye büyük şok: İran bu kucaklamayı affetmedi
Kargo gemisine binen tilki 5 bin 500 kilometre uzakta ortaya çıktı

Kargo gemisinde beklenmedik yolcu: 5 bin 500 km uzakta ortaya çıktı
Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti

5 yıl sonra gelen haberle yıkıldı
Sergen Yalçın, 1 dakika bile oynatmadığı Devis Vasquez'i silip attı

1 dakika bile oynatmadığı yıldız ismi silip attı
Suudi Arabistan: Ülkenin doğusunda 6 İHA imha edildi

Körfez ülkesi imha ettiği İHA'ların sayısını açıkladı