Haberler

Akçakale Gümrük Kapısı'nda pasaportla geçiş yarın başlıyor

Akçakale Gümrük Kapısı'nda pasaportla geçiş yarın başlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa Valiliği, Suriye'deki iç karışıklıklar nedeniyle uzun süre kapalı kalan Akçakale Gümrük Kapısı'ndan yarın itibariyle pasaportla giriş ve çıkış işlemlerinin başlayacağını duyurdu. Türk vatandaşları ve çifte vatandaşlığı bulunan Suriye vatandaşları bu kapıdan geçiş yapabilecekler.

Şanlıurfa Valiliği, Suriye'deki iç karışıklık nedeniyle uzun süredir kapalı bulunan Akçakale Gümrük Kapısı'ndan pasaportla giriş ve çıkış işlemlerinin yarın başlayacağını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Suriye'deki iç karışıklıklar nedeniyle Akçakale Gümrük Kapısı'nın 2014 yılında ticari ve sivil geçişlere kapatıldığı hatırlatıldı.

Süreç içinde insani yardım ile kamu görevlilerinin kontrollü geçişlerinin sürdüğü belirtilen kapı için yeni bir uygulamanın başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Akçakale Gümrük Kapısı üzerinden Suriye'ye pasaportla giriş ve çıkış işlemlerinin yarın itibarıyla başlayacağı vurgulanarak, şu bilgiler paylaşıldı:

"Bu kapsamda Türk vatandaşları, çifte vatandaşlığı bulunan Suriye vatandaşları ile Türkiye'de geçerli ikamet izni veya ikamet izni yerine geçen çalışma izni bulunan Suriye vatandaşları, pasaportlarıyla Akçakale Gümrük Kapısı'na müracaat etmeleri halinde giriş-çıkış yapabileceklerdir. Ayrıca pasaportla geçiş uygulaması dışında kalan geçici koruma statüsündeki Suriye vatandaşlarının ticari, taziye ve diğer geçiş talepleri, Valiliğimiz bünyesinde bulunan İnsani Yardım ve Koordinasyon Merkezine yapılacak başvurular üzerine ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilecektir."

Kaynak: AA / Rauf Maltaş
Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı

Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı da aynı ilimizde karantinada

Erdoğan talimatı verdi, 3 milyondan fazla kişiye para cezası geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, 3 milyon kişiye ceza geliyor
Muhittin Böcek'in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru

CHP'yi sarsacak ifade! Bomba iddiayı Muhittin Böcek doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonluk maçına damga vuran hareket! Resmen gidişatı değiştirdi

Şampiyonluk maçının kaderini değiştiren hareket

Ne olduysa o gece oldu! Galatasaray'ın kaderini değiştiren yemek

Ne olduysa o gece oldu! Milyonların kaderini değiştiren yemek
40 sene sonra gelen şampiyonluk! Son düdükle sahaya daldılar

Tam 40 sene sonra gelen şampiyonluk! Son düdükle sahaya daldılar

Afyonkarahisar'da CHP'ye bir şok daha! Meclisteki çoğunluğu da kaybediyorlar

Afyonkarahisar'da Özel'e bir şok daha

Şampiyonluk maçına damga vuran hareket! Resmen gidişatı değiştirdi

Şampiyonluk maçının kaderini değiştiren hareket

Mert Hakan'ın Fener kariyeri bitti

Fener kariyeri bitti!

Süleyman Soylu devreye girdi, bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor iddiası

Soylu devreye girdi, bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor