Akaryakıta Yeni Zam Yolda: Motorinin Litresi 85 Lirayı Aşacak

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Akaryakıt fiyatları, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşla birlikte hızla artmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta içinde savaşın süreceği yönündeki açıklamasıyla brent petrol ve küresel piyasalarda motorinin metrik ton fiyatı yükseldi. Motorinin ton fiyatı, yaklaşık 195 dolar arttı. Buna bağlı olarak salı ya da çarşamba günü motorinin litresine 7 lira 65 kuruş zam hesaplanıyor. Benzine de 59-60 kuruş zam bekleniyor. Bu zamla birlikte motorinin litresi 85 lirayı aşacak. Sektör temsilcilerine göre savaş sürerse motorinin fiyatı 100 lirayı da görebilir.

Akaryakıt sektörü temsilcileri, ANKA'ya yaptıkları açıklamada, savaşla birlikte özelikle motorin fiyatlarının arttığını belirterek, "Hükümet, eşelmobil sisteminin devreye aldı. Peş peşe gelen zamlar sonrasında motorinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sıfırlandı. Benzinde, bir miktar daha ÖTV var. Dolayısıyla motorine gelen zamlar doğrudan pompa satış fiyatlarına yansıyor" dedi.

Sektör temsilcileri, zam öncesinde istasyonlarda kuyruk olup olmadığına ilişkin, "Vatandaş, akaryakıt fiyatlarını çok yakından takip ediyor. Depolarını doldurdu. Depoda, akaryakıt seviyesi düştüğünde beklemiyor, hemen istasyona yanaşıyor. Akaryakıt satın alıyor. Dolasıyla uzun kuyruk olmuyor" ifadelerini kullandı.

Akaryakıtta, kamuoyuna açıklanmayan 5-10 kuruş düzeyinde zamlar da yapılıyor. Akaryakıt dağıtım şirketleri ve bayiler, satılan her litre motorin ve benzinden pay alıyor. Dağıtım şirketleri, zaman zaman artış yapıyor ve bu payları artırıyor.

ANKA'nın hesaplamasına göre, bazı dağıtım şirketleri 3 Mart-3 Nisan arasında motorine, 7 kez değişen tutarlarda artış yaptı. Böylece, şirketlerin aldıkları pay da yükselmiş oldu.

ÖTV bitti, KDV etkisi devreye girdi

Motorinde, ÖTV bitti. Akaryakıtta, verginin vergisi alınıyor. Önce ÖTV, ardından da yüzde 20 KDV tahsil ediliyor. Sektör temsilcileri, savaş öncesinde motorinin litresinin 60 lira düzeyinde olduğunu anımsatarak, "Litrede 13,90 lira ÖTV tahsil ediliyordu. Eşelmobil uygulaması gereğince ÖTV sıfırlandı. Buna karşılık fiyatın yükselmesiyle birlikte KDV tahsilatı arttı. Örneğin, 60 TL'de 12 lira olan KDV, 85 lirada 17 liraya yükseliyor. Dolayısıyla ÖTV'deki kaybın bir bölümü KDV tahsilatıyla telafi ediliyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA