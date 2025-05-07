AK Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi Ulaş İlçesini Ziyaret Etti
AK Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, Ulaş ilçesinde parti binasında istişare toplantısı yaptı ve esnafın taleplerini dinledi. İlçe Başkanı Abdullah Güneş, ziyaretten memnuniyetini dile getirdi.
Ak Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, Ulaş ilçesine ziyarette bulundu.
Tanrıverdi, ilk olarak AK Parti İlçe Teşkilatı ile parti binasında gerçekleştirilen istişare toplantısına katıldı.
Toplantının ardından Tanrıverdi, İlçe Başkanı Abdullah Güneş ve partililer, ziyaret ettikleri esnafın taleplerini dinledi.
İlçe Başkanı Güneş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katılımcılara teşekkür etti.
Ziyarette, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Hatip de yer aldı.
Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel