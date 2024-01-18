Üye Girişi
Haberler

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın Marmaris, Datça ve Ula'yı ziyaret etti

Güncelleme:
Abone Ol

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Marmaris, Datça ve Ula ilçelerini ziyaret etti. Ayaydın, ziyaretlerinde turizm değeri yüksek olan Marmaris'in deniz sorununu çözeceklerini ve Datça-Marmaris yolunu iyileştireceklerini belirtti.

Ak Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Marmaris, Datça ve Ula ilçelerini ziyaret etti.

Marmaris'te AK Parti Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, AK Parti İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ve partililer tarafından karşılanan Ayaydın, ilçenin turizm değerinin yüksek olduğunu ancak bazı eksikliklerinin bulunduğunu belirtti.

Kendisinin ve Yazıcı'nın 31 Mart'ta seçilmeleri halinde, yıllardan beri ihmal edilen sorunların çözüleceğini dile getiren Ayaydın, şunları söyledi:

"Deniz kıyısındasınız. Herkes Marmaris'e denize geliyor ama denizin dibi balçıkla dolu. Denize girilecek gibi değil. Serkan kardeşimle seçilmeden önce Ulaştırma Bakanlığımız ile temasa geçeceğiz. Sonuçta burada yaşayan halkın ve buraya tatile gelen insanların temiz bir denize ihtiyacı var. Süratle Marmaris denizinin dibindeki balçıkları temizleteceğiz. Kısa sürede olacak bir iş olmadığını ben de biliyorum ama bir yerden başlamamız gerekiyor. Marmaris halkını denizle buluşturacağız. Marmarisliler denize giremiyor, girecekleri plajları yok. Çok güzel oteller ve onların çok güzel plajları var. Yerli ve yabancı turistler geliyor ama maalesef onlar da dibi balçıkla dolu denize giriyor. Marmaris bunu hak etmiyor. Marmaris daha güzel şeyleri hak ediyor."

Ayaydın, ilçede halkın çoluk çocuğunu alıp rahatlıkla denize girebileceği halk plajları yapacaklarını kaydetti.

Marmaris'in en büyük sıkıntılarından birinin, çevresinin orman ve milli park olmasından dolayı arazi sıkıntısı olduğuna işaret eden Ayaydın, "Birtakım sosyal donatı alanlarına ihtiyaç var. Maalesef bunları yapabilecek arsa yok. Bu konuyla ilgili çalışıyoruz. Şehrin göbeğinde insanların gezebileceği, yeşil alanları nasıl yapabileceğimizin yollarını araştırıyoruz. İnşallah bu konuda da birtakım tespitlerimiz var. Bunları hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Muğla Büyükşehir ile Marmaris belediye başkanları aynı partiden olmasına rağmen kavgalı olduklarını aktaran Ayaydın, kendilerinin bu sorunları el birliğiyle çözeceklerini belirtti.

Ayaydın, Marmaris'te MHP İlçe Başkanlığını da ziyaret etti.

Daha sonra Datça ilçesine geçen Ayaydın, burada da AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Ayaydın, burada yaptığı konuşmada, Datça'nın adeta dışlanmış bir ilçe olduğunu, Marmaris-Datça yolunun iyileştirilmesi konusunda girişimlerde bulunacaklarını kaydetti.

Ula ilçesine giden Ayaydın, burada da AK Parti ve MHP ilçe teşkilatlarında partililerle bir araya geldi. Ula Belediye Başkanı Özay Türkler'i de makamında ziyaret eden Ayaydın, son olarak Akyaka Mahallesi'nde muhtarlar, mahalle başkanları ve partililerle buluştu.

Ayaydın'a ziyaretlerinde AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, MHP İl Başkanı Oğuz Akarfırat ile partililer eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

AK Parti Marmaris Muğla Ula Ulaşım Çevre Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Trabzonspor - Manisa FK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Trabzonspor - Manisa FK maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Mehmet Abdi Bulut aday değil mi, Kilis Ak Parti Mehmet Abdi Bulut neden aday olmadı? Metin Karadoğan aday değil mi, Ağrı Ak Parti Metin Karadoğan neden aday olmadı? Galatasaray - Ümraniyespor maçı CANLI izle! Galatasaray - Ümraniyespor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Süleyman Kılınç aday değil mi, Adıyaman Ak Parti Süleyman Kılınç neden aday olmadı? Trabzonspor - Manisa FK maçı CANLI izle! Trabzonspor - Manisa FK maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Murat Zorluoğlu aday değil mi, Trabzon Ak Parti Murat Zorluoğlu neden aday olmadı? Ekrem Yüce aday değil mi, Sakarya Ak Parti Ekrem Yüce neden aday olmadı? Selahattin Gürkan aday değil mi, Malatya Ak Parti Selahattin Gürkanneden aday olmadı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 18-19 Ocak benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 18 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 18 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! Hayrettin Güngör aday değil mi, Kahramanmaraş Ak Parti Hayrettin Güngör neden aday olmadı? Survivor eleme adayları kim, 18 Ocak Perşembe eleme potasına kimler var? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 18 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title