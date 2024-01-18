AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın Marmaris, Datça ve Ula'yı ziyaret etti

Ak Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Marmaris, Datça ve Ula ilçelerini ziyaret etti.

Marmaris'te AK Parti Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, AK Parti İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ve partililer tarafından karşılanan Ayaydın, ilçenin turizm değerinin yüksek olduğunu ancak bazı eksikliklerinin bulunduğunu belirtti.

Kendisinin ve Yazıcı'nın 31 Mart'ta seçilmeleri halinde, yıllardan beri ihmal edilen sorunların çözüleceğini dile getiren Ayaydın, şunları söyledi:

"Deniz kıyısındasınız. Herkes Marmaris'e denize geliyor ama denizin dibi balçıkla dolu. Denize girilecek gibi değil. Serkan kardeşimle seçilmeden önce Ulaştırma Bakanlığımız ile temasa geçeceğiz. Sonuçta burada yaşayan halkın ve buraya tatile gelen insanların temiz bir denize ihtiyacı var. Süratle Marmaris denizinin dibindeki balçıkları temizleteceğiz. Kısa sürede olacak bir iş olmadığını ben de biliyorum ama bir yerden başlamamız gerekiyor. Marmaris halkını denizle buluşturacağız. Marmarisliler denize giremiyor, girecekleri plajları yok. Çok güzel oteller ve onların çok güzel plajları var. Yerli ve yabancı turistler geliyor ama maalesef onlar da dibi balçıkla dolu denize giriyor. Marmaris bunu hak etmiyor. Marmaris daha güzel şeyleri hak ediyor."

Ayaydın, ilçede halkın çoluk çocuğunu alıp rahatlıkla denize girebileceği halk plajları yapacaklarını kaydetti.

Marmaris'in en büyük sıkıntılarından birinin, çevresinin orman ve milli park olmasından dolayı arazi sıkıntısı olduğuna işaret eden Ayaydın, "Birtakım sosyal donatı alanlarına ihtiyaç var. Maalesef bunları yapabilecek arsa yok. Bu konuyla ilgili çalışıyoruz. Şehrin göbeğinde insanların gezebileceği, yeşil alanları nasıl yapabileceğimizin yollarını araştırıyoruz. İnşallah bu konuda da birtakım tespitlerimiz var. Bunları hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Muğla Büyükşehir ile Marmaris belediye başkanları aynı partiden olmasına rağmen kavgalı olduklarını aktaran Ayaydın, kendilerinin bu sorunları el birliğiyle çözeceklerini belirtti.

Ayaydın, Marmaris'te MHP İlçe Başkanlığını da ziyaret etti.

Daha sonra Datça ilçesine geçen Ayaydın, burada da AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Ayaydın, burada yaptığı konuşmada, Datça'nın adeta dışlanmış bir ilçe olduğunu, Marmaris-Datça yolunun iyileştirilmesi konusunda girişimlerde bulunacaklarını kaydetti.

Ula ilçesine giden Ayaydın, burada da AK Parti ve MHP ilçe teşkilatlarında partililerle bir araya geldi. Ula Belediye Başkanı Özay Türkler'i de makamında ziyaret eden Ayaydın, son olarak Akyaka Mahallesi'nde muhtarlar, mahalle başkanları ve partililerle buluştu.

Ayaydın'a ziyaretlerinde AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, MHP İl Başkanı Oğuz Akarfırat ile partililer eşlik etti.