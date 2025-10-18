AK Parti MKYK Üyesi Karaaslan'dan partisinin Çarşamba İlçe Başkanlığına ziyaret

Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, partisinin Çarşamba İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, Çarşamba ilçesinin kendileri açısından önem taşıdığını, bir bakıma Türkiye'nin özeti gibi olduğunu söyledi.

Çarşamba'da 2019 yerel seçimlerinde yüzde 74 oy alarak Türkiye'de 3. sırada yer aldıklarını belirten Karaaslan, "Bir önceki seçimlerde ise milletimiz farklı bir sonuç ortaya çıkardı. Öncelikle bunu başımızın üstüne koyuyoruz ancak bu anlamda kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Yeniden en yüksek oyu alacağımıza inanıyorum." dedi.

Çarşamba'da çok güzel istihdam alanları oluşturulduğunu anlatan Karaaslan, "Eski Şeker Fabrikası, MKE'ye devredildi. Orada Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaç duyacağı ekipmanı üreteceğiz. Bunun yanı sıra Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi yüzde 89 oranında, bir iki parsel dışında doldu. O parselleri de en kısa zamanda tahsis ederek tamamen doluluğu sağlayacağız. Bu yatırımlar olduğunda Çarşamba'nın ve Samsun'un gücüne güç katılacak. Çocuklarımızın geleceği ve büyüyen Türkiye için önemli yatırımlar olacak." diye konuştu.

Karaaslan, İsrail'in saldırıları sonucu onbinlerce insanın öldüğü Gazze ile ilgili ise "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Mısır'a gittiğinde, orada yürüttüğü diploması ile inşallah artık terör devleti diye adlandırdığımız İsrail ile Filistin arasındaki ateşkesi sağlayacak. Oradaki çocukların tekrar gülmesini, orada yaşayan insanların yeniden evlerini kurmayı biz sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Ak Parti Çarşamba İlçe Başkanı Ersin Sandıkcı ise geçen hafta itibarıyla programlarını yaptıklarını ve mahalle ziyaretleri ile toplantılara başladıklarını dile getirerek, "Teşkilat olarak üye çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Sandıkcı, daha sonra Karaaslan'a karakalem portre çalışmasını hediye etti.

Programa AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Belediye Meclis Üyeleri ve partililer katıldı.