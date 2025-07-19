AK Parti Milletvekili Ayhan Gider Biga Heyeti ile Bakanlık Ziyaretleri Gerçekleştirdi

AK Parti Milletvekili Ayhan Gider Biga Heyeti ile Bakanlık Ziyaretleri Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Biga ilçesinden gelen heyetle Ankara'da çeşitli bakanlıkları ziyaret ederek, Çanakkale'nin sorunları ve talepleri üzerine görüşmeler yaptı.

Ak Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Biga ilçesinden gelen konuklarıyla Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Gider, AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan ve Biga Ticaret Borsası Başkanı Bülent Baş'tan oluşan heyetle ilk olarak Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider'i ziyaret etti.

Daha sonra DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ile bir araya gelen Milletvekili Gider ve Biga heyeti, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ı da ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ile bir araya gelen heyet son olarak Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit ile görüştü.

Ziyaretlerin son derece verimli geçtiğini anlatan Ayhan Gider, şunları kaydetti:

"Bakan yardımcılarımıza ve genel müdürümüze ilgileri, çözüm odaklı yaklaşımları ve destekleri için teşekkür ediyorum. Çanakkale'mizin tüm sorunlarının çözülmesi, halkımızın taleplerinin gerçekleşmesi ve yeni yatırımlarla ilimizin daha da gelişmesi için vatandaşlarımızı dinlemeye ve bakanlıklarımız ile görüşmeye, Çanakkale'miz için 'gece gündüz' demeden çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
Hayranının Acun Ilıcalı'ya seslenişi bomba: Tayyip Erdoğan gibi...

Hayranının Acun'a seslenişi bomba: Tayyip Erdoğan gibi...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen için çirkin pankart: Sefil...

Osimhen'e büyük saygısızlık: Sefil...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.