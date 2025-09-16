AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Soğanda, Hizan'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Zahir Soğanda, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Bitlis'in Hizan ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Öğretmenevinde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinleyen Soğanda, iş yerlerini ziyaret ederek esnafla sohbet etti.

Hizan Belediyesi'ne de geçen Soğanda, Belediye Başkanı Yahya Şam'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şehit yakınlarıyla bir araya gelen Soğanda, ailelerle yakından ilgilenerek taleplerini dinledi.

Son olarak Gayda Şehitliği'nde şehitler için dua eden Soğanda, her alanda milletin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.