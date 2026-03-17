Haberler

Marmaris'te "Vefa İftarı" düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığı, Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde 'Vefa Sofrası' temasıyla iftar programı düzenledi. Davetlilerin bir araya geldiği programda, Türkiye'nin savunma sanayisi ve dış politikadaki başarıları konuşuldu.

Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde "Vefa Sofrası" temasıyla düzenlenen programda, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda davetliler, dualar eşliğinde iftarlarını açtı.

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, programda yaptığı konuşmada, doğru diplomasi ve dış politikayla Türkiye'nin bölgesindeki en güçlü ülkelerden biri haline geldiğini söyledi.

Türkiye'nin son 20 yılda savunma sanayisinde gösterdiği başarılara dikkati çeken Mete, "Savunma alanındaki başarılarımızla dosta güven, düşmana korku veren bir duruma geldik. Dostlarının gurur duyduğu, düşmanlarının çekindiği bir ülke konumuna geldi Türkiye şükürler olsun. Tabii ki işimiz bitmedi, daha yapılacak çok işimiz var. Daha üstün silahlar yapıp kimsenin bize saldırmaya cesaret edemeyeceği bir konuma gelme hedefimize yürüyeceğiz." diye konuştu.

AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz ise bölgedeki gelişmelere dikkati çekerek, Türkiye'nin attığı adımların ne kadar doğru olduğunun görüldüğünü belirtti.

Savunma sanayisindeki yatırımların önemine değinen Otgöz, dış politikadaki hamlelerin Türkiye'nin gücünü pekiştirdiğini kaydetti.

AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, muhalefetin savunma sanayisi yatırımlarına yönelik eleştirilerini hatırlatarak, gelinen noktada bu adımların doğruluğunun kanıtlandığını ifade etti.

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Muzaffer Aravi de iftar programının adına yakışır şekilde değerli misafirlere ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

Birlik ve beraberliğin güçlü Türkiye için kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Aravi, katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

