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AK Parti'li Karaaslan Terme'de Esnaf ve Üreticilerle Buluştu

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AK Parti Samsun Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Çiğdem Karaaslan, Samsun'un Terme ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Ak Parti Samsun Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Çiğdem Karaaslan, Samsun'un Terme ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Karaaslan, beraberindeki AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, AK Parti Terme İlçe Başkanı Mümin Osman Ertan ve partililerle AK Parti Terme İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Burada partililerle bir araya gelen Karaaslan, daha sonra ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek onlarla bir süre sohbet etti.

İlçede fındık hasadının başlaması dolayısıyla üreticileri de ziyaret eden Karaaslan, "Hayırlı ve bereketli bir sezon" temennisinde bulunarak üreticilere kolaylıklar diledi.

Karaaslan, daha sonra Terme Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alanında incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Şenol Kul'dan bilgi aldı.

Miliç Tesisleri'ndeki Terme Evi'ni de ziyaret eden Karaaslan'a, burada Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan tarafından tesis ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA
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