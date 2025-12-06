Haberler

AK Parti Karabük milletvekilleri vatandaşlarla buluştu

Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük'te esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret kapsamında, vatandaşların talepleri dinlendi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, kentte vatandaşlarla bir araya geldi, saha ziyaretinde bulundu.

İl merkezi ve çevresindeki esnaf ile vatandaşların talep ve beklentilerini dinleyen Şahin ve Kenkinkılıç, AK Parti üye standını da ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şahin, ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede, şu ifadeleri kullandı:

"Karabük'ümüzde her kesimle buluşmaya, vatandaşlarımızı dinlemeye ve çalışmalarımızı sahada takip etmeye devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin ortaya koyduğu görüşler bizim için yol haritasının en kıymetli unsurudur."

Keskinkılıç da birlik ve saha çalışmalarının önemine değinerek, "Teşkilatımızın sahadaki gayreti, AK Parti'nin milletle kurduğu güçlü bağın en somut göstergesidir. Karabük'ün her noktasında vatandaşlarımızla bir arada olmaya ve çalışmalarımızı onların talepleri doğrultusunda şekillendirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Anıl Özler - Güncel
