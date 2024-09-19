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Milletvekili Nilhan Ayan, Midyat'ta Esnaf ve Kadınlarla Buluştu

Milletvekili Nilhan Ayan, Midyat'ta Esnaf ve Kadınlarla Buluştu
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AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, Mardin'in Midyat ilçesini ziyaret ederek yerel sorunları görüşmek üzere belediye başkanı ile bir araya geldi. Esnafı ziyaret eden Ayan, ayrıca Kadın ve Aile Merkezinde kursiyerlerle buluştu. FETÖ darbe girişiminde şehit olan polis memuru Velit Bekdaş'ın ailesini de ziyaret eden Ayan, 'Her Daim Birlikte, Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları' programında kadın ve gençlerle bir araya geldi.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, Mardin'in Midyat ilçesini ziyaret etti.

Milletvekili Ayan, AK Parti İlçe Başkanlığını ve Midyat Belediyesi'ne ziyarette bulundu.

Belediye Başkanı Veysi Şahin ile ilçenin sorunları ve geliştirilmesi gereken projeler hakkında görüş alışverişinde bulunan Ayan, daha sonra esnafı ziyaret etti.

Zekiye Midyat Kadın ve Aile Merkezini de ziyaret eden Ayan, kursiyerlerle bir araya geldi.

Ayan, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan polis memuru Velit Bekdaş'ın ailesine ziyarette bulundu.

Daha sonra Ayan, Belediye Başkanı Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, İlçe Kadın Kolları Başkanı Muazzez Acar ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hekim Aslan ile Millet Bahçesinde düzenlenen "Her Daim Birlikte, Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programına katılarak, kadın ve gençlerle buluştu.

Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel

Yerel Haberler Milletvekili Nilhan Ayan İstanbul AK Parti Politika Ekonomi Güncel Midyat mardin

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