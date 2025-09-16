AK Parti İl Başkanı Aydemir'den BASKİ'ye Tepki

Ak Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresinin (BASKİ) sayaç değişim ücretlerini abonelerden tahsil etmesine tepki gösterdi.

Aydemir, yaptığı açıklamada, belediyenin AK Parti tarafından yönetildiği dönemlerde sayaç değişimlerinin ücretsiz yapıldığını hatırlattı.

Bugün gelinen noktada vatandaşın omzuna yeni bir yük bindirildiğini belirten Aydemir, "1361 lira sayaç bedeli ve 240 lira değişim ücretiyle toplamda yaklaşık 1600 liralık bir fatura çıkarılıyor. 20 bine yakın sayaç değişimi düşünüldüğünde, milyonlarca liralık bir ek gelir elde edilmeye çalışılıyor. Bu, resmen vatandaşa yüklenmiş bir ek vergi niteliğindedir." dedi.

Aydemir, BASKİ'nin sayaç değişimiyle ilgili vatandaşlara gönderdiği kısa mesajda hiçbir ücret bilgisinin yer almadığını vurgulayarak, "Vatandaş sayacı değiştikten sonra gerçeği öğreniyor. Önceden bilgilendirilmeden, şeffaflık sağlanmadan yapılan bu uygulama açık bir aldatmadır." diye konuştu.

BASKİ'nin faturalara eklediği "diğer bedel" adı altındaki 20 liralık hat bakım ücretine değinen Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her ay 20 lira bakım ücreti alıyorsanız, bu sayaç değişim masrafını hangi mantıkla tekrar vatandaşa yüklüyorsunuz? Çifte tahsilat yapılıyor. Üstelik önceki dönem 5 lira olan diğer bedel, 2024 nisan ayı faturasında 10 lira, 2024 ekim ayı faturasında 20 lira olarak faturalara yansıtılıyor. Bu hızlı artışın sebebi ne? Hem fatura bedellerine zam yapıp, hem sayaç değişim bedelini de vatandaşa yansıtmak vicdansızlıktır. Bu nasıl halkçı belediyecilik? Vatandaşımız hizmet beklerken karşısına sürekli artan faturalarla çıkıyorlar. Sayaç değişim ücreti, artırılan bakım bedelleri, şeffaflıktan uzak bilgilendirmeler. BASKİ'nin eli vatandaşın cebinden çıkmıyor. BASKİ vatandaşın cebine el uzatıyor, şeffaflıktan uzak yönetim anlayışıyla hemşehrilerimizi mağdur ediyor. Biz AK Parti olarak bu adaletsizliğin karşısında duracağız, hemşehrilerimizin hakkını sonuna kadar savunacağız."