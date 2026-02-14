AK Parti İl Başkanı Albayrak'tan Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'a Baksan eleştirisi

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Tepebaşı ilçesinde yer alan Baksan Sanayi Sitesi'nin bakımsızlık ve altyapı yetersizliği nedeniyle Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı eleştirdi.

Albayrak, yaptığı açıklamada, Baksan Sanayi Sitesi'nin adeta kaderine terk edildiğini kaydetti.

Bölgedeki fiziksel şartların yıllardır "çile" halinde olduğunu vurgulayan Albayrak, şunları ifade etti:

"Vatandaşımız artık, derdini anlatacak kelime bulamaz hale gelmiştir. Baksan Sanayi Sitesi, Eskişehir'in ticaret ve emek merkezlerinden biri olması gerekirken, bugün maalesef köstebek yuvasına dönmüş yolları, her yağmurda göle dönen çukurları ve bakımsızlığıyla anılmaktadır. Tepebaşı Belediye Başkanı Sayın Ahmet Ataç'a sormak istiyoruz. Bu içler acısı tabloyu görmezden gelmeye daha ne kadar devam edeceksiniz? Esnafımızın ve vatandaşımızın bu mağduriyeti sizi hiç mi rahatsız etmiyor?"