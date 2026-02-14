Haberler

AK Parti İl Başkanı Albayrak'tan Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'a Baksan eleştirisi

Güncelleme:
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Baksan Sanayi Sitesi'nin bakımsızlığı ve altyapı yetersizliğini vurgulayarak Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı eleştirdi. Albayrak, bölgedeki fiziksel şartların yıllardır kötü olduğunu ve esnafın mağduriyetini dile getirdi.

Bölgedeki fiziksel şartların yıllardır "çile" halinde olduğunu vurgulayan Albayrak, şunları ifade etti:

"Vatandaşımız artık, derdini anlatacak kelime bulamaz hale gelmiştir. Baksan Sanayi Sitesi, Eskişehir'in ticaret ve emek merkezlerinden biri olması gerekirken, bugün maalesef köstebek yuvasına dönmüş yolları, her yağmurda göle dönen çukurları ve bakımsızlığıyla anılmaktadır. Tepebaşı Belediye Başkanı Sayın Ahmet Ataç'a sormak istiyoruz. Bu içler acısı tabloyu görmezden gelmeye daha ne kadar devam edeceksiniz? Esnafımızın ve vatandaşımızın bu mağduriyeti sizi hiç mi rahatsız etmiyor?"

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
