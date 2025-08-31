AK Parti Heyeti Kazancılar Çarşısı'nda Esnafı Ziyaret Etti

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tarihi Kazancılar Çarşısı'nda esnaf ile bir araya gelerek sohbet etti ve esnaflara kazançlar diledi.

Ak Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tarihi Kazancılar Çarşısı'nda esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Elitaş ve Büyükkılıç, çarşıda faaliyet gösteren esnaflarla sohbet etti.

Elitaş ve Büyükkılıç, esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Ziyarete, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı İzzet Buzkan ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan da katıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
