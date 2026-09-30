AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, Düzce'de "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında konuştu:

Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, fon piyasalarındaki gelişmelere ilişkin, "Burada ilkesel olarak kim, nerede ve nasıl yapmışsa bununla ilgili hesabı verecektir. Bu anlamda teşkilatın hangi kademesinde olursa olsun yanlış yapıldığı takdirde bununla ilgili hukuk, bunun yaptırımını, cezasını verecektir." dedi.

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında partisinin Düzce İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Zengin, teşkilatların, TBMM'nin tatil dönemini çalışarak geçirdiğini söyledi.

Zengin, farklı illere gitmenin çok öğretici olduğunu düşündüğünü belirterek, bunun şehirleri daha yakından tanıma, problemleri ve çözümleri görme imkanı sağladığını kaydetti.

Siyaseti problem çözme aracı olarak gördüklerini anlatan Zengin, "Sayın Cumhurbaşkanımız, bugüne kadar Türkiye'nin ve dünyanın pek çok problemini çözerek AK Parti bu günlere geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Zengin, TBMM'nin de Türkiye'nin meselelerinin konuşulduğu bir mecra olduğunu dile getirerek, "Bu toplantılarda gittiğimiz her yerde sizlerin, Türkiye'nin meselelerini dinleyerek, anlayarak, bunlarla ilgili daha iyisini nasıl yapabiliriz düşüncesiyle tüm bu çalışmalardan verilerimizi toplayarak Ankara'ya gidiyoruz. Buradan aldığımız verilerin hem AK Parti siyasetini büyütmeye hem de Türkiye'deki genel siyasetin büyümesine katkı sağlayacağını inanıyorum." diye konuştu.

Bir gazetecinin, Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifa ettiğini hatırlatarak, fon piyasalarındaki gelişmelere ilişkin sorusu üzerine Zengin, şunları kaydetti:

"Burada tabii önemli olan, konuyu genel üzerinden ifade etmek lazım. Fon meselesi, Türkiye'de şu ana kadar gördüğüm en önemli konulardan biri. Bu konuyla ilgili neyi, nasıl yapacağımızın bilinmesi, anlaşılması en önemlisi. Sayın Cumhurbaşkanımız çok hızlı şekilde ilgili bakanlarımızla konuya vaziyet ettiler. Konunun tabii ki çok önemli hukuki boyutu var. Adalet Bakanlığımız bu hukuki süreçleri takip ediyor. Gözaltına alınan, tutuklama kararı verilen pek çok isim var. Burada ilkesel olarak kim, nerede ve nasıl yapmışsa bununla ilgili hesabı verecektir. Bu anlamda teşkilatın hangi kademesinde olursa olsun yanlış yapıldığı takdirde bununla ilgili olarak hukuk, bunun yaptırımını, cezasını verecektir."

Zengin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında oluşturulan "Fon Koordinasyon Kurulu"nun konuya ilişkin incelemeler yaparak çalışma planı ortaya çıkaracağını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Devlet Denetleme Kurulunu görevlendirdiğini anımsattı.

Devlet Denetleme Kurulunun da konuyu inceleyerek devletin içerisinde eksiği olan, yapması gerek görevi ihmal eden ya da kasten yanlış yapan her kimse varsa bununla alakalı derinlemesine çalışma yapacağını anlatan Zengin, "Bu konu bizim açımızdan son derece önemli çünkü pek çok vatandaşımızı ilgilendiriyor. Fonun içerisine para yatıranları ilgilendirdiği gibi, borsanın çok değer kaybetmesiyle borsada parası olanlar, dolaylı olarak etkilenen Türkiye'de binlerce insan var." dedi.

Zengin, milletvekilleri olarak kendilerine düşenin, bu konuyu sonuna kadar takip etmek olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Takip edeceğimiz süreç de bize sorulan doğru sorulara doğru cevapları vererek olacaktır. Burada yapacağımız en önemli şey açık, şeffaf, hukuk içerisinde kalarak hatası, yanlışı olan her kim varsa bu konuyla ilgili hukuk önünde de kamuoyu nezdinde de alması gereken cevabı, varsa bir ceza bunu da almasını sağlamaktır. Bunu temin etmek için uğraşacağız. Sonuç olarak insanımızın meselesi, problemi, her zaman bizim meselemiz olmuştur. Bu konuyla ilgili yapılması gereken ne varsa da milletvekilleri olarak takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Konuşmanın ardından partiye katılan üyelere rozetleri takıldı.

Programa, AK Parti milletvekilleri Muhammet Müfit Aydın ve Sami Çakır, MKYK üyesi Naim Makas, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ile partililer katıldı.

Kaynak: AA