AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Van'da "Ekonomi Buluşmaları" programına katıldı Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Bu ülke her yıl 55 milyar dolar terörle mücadeleye harcıyor. 55 milyar dolar ne demek? Her iki yılda bir Allah vermesin 6 Şubat depremini yaşamak demek. Bütün bunlarla uğraşırken ve yaşarken maalesef Türkiye'de siyaset kurumu dejenere edildi." dedi.

Ak Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'ne düzenlenen "Ekonomi Buluşmaları" programına katılan Nihat Zeybekci, Van'ın kamu yatırımlarında ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

Ak Parti olarak her zaman sahada olduklarını milletle bir araya geldiklerini belirten Zeybekci, Van'a her zaman ayrıcalık tanıdıklarını ve çok büyük yatırımları hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Bölgenin terör nedeniyle çok büyük zararlar gördüğünü ifade eden Zeybekci, bu milletin ayağındaki en büyük pranganın terör belası olduğunu vurguladı.

Yeni dünya düzeninde Türkiye'nin çok başarılı bir yerde olduğunu aktaran Zeybekci, şunları kaydetti:

"Dünyada oynanan oyunlar, değişimler ve dönüşümlerle ilgili Türkiye'nin yaşadıklarına bir bakın. Bizim başımıza gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. 2013 yılında Gezi olaylarıyla başlayan süreçte, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşandı. Ardından tüm dünyayı sarsan pandemi süreçleri. Türkiye'de pandeminin maliyeti o anda hissedilmedi ama sonraki süreçlerde bunu hissettik. Şimdi bizi eleştiriyorlar, 'Efendim Norveç'teki ve İsviçre'deki insan hakları, İskandinav ülkelerinde veya Kanada'daki.' Onların etrafı da benim etrafım gibi ateş çemberi mi? Bu ülke her yıl 55 milyar dolar terörle mücadeleye harcıyor. 55 milyar dolar ne demek? Her iki yılda bir Allah vermesin 6 Şubat depremini yaşamak demek. Bütün bunlarla uğraşırken ve yaşarken maalesef Türkiye'de siyaset kurumu dejenere edildi."

"Toplam ürettiğimiz elektrik enerjisinin yüzde 60'ı artık yenilenebilir enerji kaynaklarından"

Türkiye'nin 23 yıllık gelişimini değerlendiren Zeybekci, toplam istihdam edilen kişi sayısının 21 milyondan 33 milyona yükseldiğini belirtti.

İşsizlik oranının 10,5'ten 8,6'ya düştüğünü anlatan Zeybekci, şu bilgileri verdi:

"Merkez Bankası'nın rezervleri 28,1 milyardan 205 milyar dolara çıktı. Küresel ticaretten alınan pay, asıl önemli olan budur. Dünya büyürken biz de o kadar büyüdük. Küresel ticaretten aldığımız pay iki kattan fazla artmış. Dünya büyümüş ticarette biz dünyanın iki katı büyümüşüz. İhracatçı firma sayımız yaklaşık 5 kat artmış. Savunma sanayi ihracatı Türkiye'nin destan yazdığı sahalardan biri. Enerjide 26 bin civarındaki bir kapasiteden 120 bine çıkmışız. Yenilenebilir enerji payında da iki kata çıkmışız. Dünyada hemen hemen en iddialı ülkelerden biriyiz. Toplam ürettiğimiz elektrik enerjisinin yüzde 60'ı artık yenilenebilir enerji kaynaklarından. 2003 yılında Türkiye'de güneş enerjisiyle ilgili miktar yüzde 0, şu anda 30 bin megavatı geçti. Van, Türkiye'de güneş enerjisiyle ilgili en yüksek verimlilik oranına sahip iki ilden biri. Türkiye ortalamasının iki katı. Van'ın güneş enerjisiyle ilgili potansiyeli inanılmaz yüksek olacak."

Van'ın üretim potansiyeline dikkati çeken Zeybekci, "Türkiye'de en çok koyunun olduğu, koyun sütünün yüzde 10'unun üretildiği, 1 milyon 300 bin hektarlık mera alanlarının olduğu bir şehirden bahsediyoruz. Çevremize baktığımız zaman 6 tane ülkeye 4 saatlik mesafede olan Van, bu coğrafyanın sağlık ve ticaret merkezi. Yılda 700 bin İranlının geldiği bir kentten bahsediyoruz. Bu 1 milyon, 2 milyon ve 3 milyon neden olmasın? İşte bunları yapmak ve konuşmak için buradayız. Siz yeter ki birlik ve beraberlik içinde olun. Yeter ki şu beladan kurtulalım hep beraber. Ondan sonra buraya Türkiye'nin en büyük firmalarını getireceğiz. Onları buralara getirecek teşvik sistemleri şu an hazır." diye konuştu.

" Van'da güzel işler yapılıyor"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ise " Van'da güzel işler yapılıyor. Van'ın büyük bir potansiyeli var. 10 yıl sonra burada bir ekonomik patlama olacağını düşünüyorum. Yaklaşık 120 milyar liralık yatırımımız devam ediyor. Bunlar şehri geleceğe hazırlayacak yatırımlar ve 3 yıl içinde bitmesi düşünülüyor. Yapımı devam eden hastanemiz ve okullarımız var. Düve üretim merkezimiz tamamlandı. Van'ı geleceğe hazırlamak için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ak Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk de Van'da önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydederek, "Van olarak Türkiye'nin ekonomisine yük olmaktan ziyade ülke ekonomisinin yükünü almak istiyoruz. Kentimiz hem kış hem de yaz turizminde önemli bir noktada yer alıyor. Biz, Van'ı ülke ekonomisine katkı sağlayacak bir kent haline getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Ak Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van'ın ülkenin en önemli şehirleri arasında yer aldığını turizm, ticaret ve sanayi şehri olduğunu dile getirdi.

Van'a hükümetleri döneminde çok büyük yatırımların yapıldığını anlatan Türkmenoğlu, kentin gelişmesi ve büyümesi için kaynakların kullanıldığını vurguladı.

Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.